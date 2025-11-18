Pampita confesó su truco para "espiar" en redes sociales y mantener el anonimato

Pampita es de las modelos más observadas en redes sociales, y se volvió centro de atención con diversos proyectos en la televisión argentina. Desde su conducción en Los 8 escalones, pasando por los escándalos que protagonizan sus exparejas, y hasta su nuevo rol en DirecTV, Carolina Ardohaín se robó la mirada de todos los usuarios de las redes sociales. Es por eso que encontró un truco para poder "espiar" entre sus seguidores sin ser reconocible, y sorprendió a todos cuando reveló de qué se trata.

Pampita

El secreto de Pampita para "espiar" en redes sociales

Sería Increíble, el programa de OLGA, invitó a Pampita durante el lunes 17 de noviembre, mientras los escándalos y peleas entre la China Suárez y Benjamín Vicuña explotaban. Ella está viviendo un momento de atención mediática, gracias a sus nuevos proyectos en la televisión argentina, pero las polémicas siguen creciendo, y muchos se cuestionan si ella está al tanto. Lejos de querer unirse, la modelo reveló que se entera de muchas de las cosas de sus seguidores y colegas a través de un truco para mantener el anonimato.

Todo ocurrió cuando Damián Betular le preguntó sobre si "stalkea" personas en las redes sociales, a lo que la modelo respondió tajante: "Sí, a todo el mundo. Tengo cuentas a parte, varias, tipo cuatro". De esta manera, Nati Jota le pidió más detalles al respecto, y ella no dudó en contar. "Esas cuentas tienen nombres raros, de seres humanos. Las uso para que las otras personas no puedan ver que les vi la historia de Instagram. Si hay un día medio intenso, me fijo qué onda lo que dice la gente", expuso.

Pampita rompió el silencio sobre el supuesto romance con Enzo Fernández

Pampita estuvo envuelta en diversos rumores y escándalos, de los cuales decidió salir a desmentir en su momento y con las personas protagonistas. Uno de los más observados fue cuando la apuntaron de tercera en discordia en la separación de Valentina Cervantes y Enzo Fernández. En OLGA, contó que fue su hijo quien vio la noticia en redes sociales y le preguntó a su mamá si era cierto. "Me dice: 'No, bueno, porque está en TikTok, está en todos lados'. Se lo habían dicho en el colegio también", detalló.

De esta manera, decidió contactarse con la influencer, para terminar con la situación de raíz. "Llamé a Valu y le dije: 'Mirá, no lo conozco. Yo fui ahí a ver un partido porque me invitó mi novio Martín...'. En ese momento, claro, yo no publicaba fotos ni nada. Él me invitó, él me compró la entrada, le mandé la foto", explicó Pampita. Finalmente, cerró: "Yo siempre aclaro por las mujeres, no quiero meterme en problemas. Mando pruebas para deshacerme del quilombo".

Pampita es de las modelos más observadas últimamente, debido a su protagonismo en diversos programas de televisión y nuevos proyectos de conducción. Es por eso que también se toma su momento para "espiar" desde cuentas anónimas, para poder enterarse la opinión pública, y mantener su nombre alejado de las polémicas que salen en cada día.

A.E