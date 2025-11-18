Mario Pergolini reveló el polémico gesto que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi contra dos figuras

La entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi rompió con los picos de rating, y dejó a los usuarios muchos temas para comentar al respecto. La actriz y el futbolista revelaron la intimidad de la pareja, y expusieron las fechas en las que se conocieron y formaron su relación. En el programa de Mario Pergolini, decidieron sentarse juntos en el sillón y hablar de todos los escándalos a su alrededor. Sin embargo, días después del suceso, el propio periodista reveló que hubo una actitud picante de la parte de sus invitados hacia dos personajes mediáticos, y dio de qué hablar.

La picante actitud de la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi se volvieron tendencia en su regreso a la Argentina. Por solo unos días, la pareja vivió tiernos momentos con las hijas del deportista y Wanda Nara, y pasearon por algunos programas de televisión para hacer intensas entrevistas. Lejos de lo que todos se esperaban, decidieron contar su versión sobre las polémicas, frente a Moria Casán y Mario Pergolini. Ambos días rompieron el rating esperado, y fue de lo más visto. Sin embargo, ambos conductores decidieron contar un poco del detrás de escenas.

El más sorpresivo fue Mario Pergolini, quien tuvo a la actriz en Otro día más (eltrece), y decidió hablar de “chismes” en su streaming Vorterix. Durante el mismo, reveló que tanto ella como su pareja tuvieron una picante actitud en contra de Yanina Latorre y Martín Cirio, dos de las celebridades que más se mostraron críticos contra la pareja. “En los camarines, se ponen fotos de todos los que fueron. Cuando ellos se fueron, nos dimos cuenta de que las de Martín Cirio y Yanina las habían sacado. No las robaron ni tiraron, las dejaron ahí”, expresó el periodista, sorprendiendo a todos, incluso a los protagonistas.

La tajante respuesta de Yanina Latorre al ver que quitaron su foto

Yanina Latorre fue la primera en reaccionar al respecto, al contar en El Observador sobre lo ocurrido. De esta manera, apuntó en contra de la actriz, tratándola de “insegura”. "Está muy pendiente. Ahí me siento elevadísima. Para maquillarse, tiene que sacar dos cuadros para no vernos. No los rompieron igual, estaban abajo de un escritorio", manifestó. En SQP (América), también le dio un espacio y expresó entre risas: "¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos bol…”.

La China Suárez y Mauro Icardi dieron de qué hablar con su paso por algunos programas de la televisión argentina. Si bien expusieron sus versiones de los hechos, los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar sus puntos de vista y buscar el detrás de escena de los eventos. Muchos periodistas también le dieron su espacio, analizando las actitudes de la pareja, y cómo esto se desenvuelve en el futuro de ambos.

