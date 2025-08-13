“Diego Romay me echó de Tanguera, mi propia obra”: la denuncia de Mora Godoy

Embajadora del tango en el mundo, la bailarina, coreógrafa y empresaria argentina Mora Godoy fue la invitada estelar de la última entrega de +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas de Héctor Maugeri. Durante una charla cargada de emociones, la artista reflexionó sobre su carrera y habló de su historia personal como nunca. Sin embargo, la conversación tomó un tono más serio cuando Godoy abordó el conflicto millonario que mantiene con su exesposo, Diego Romay, por la pérdida de los derechos de autor de su obra más emblemática: Tanguera.

Para “la reina del tango”, la pandemia fue un punto de inflexión: un momento para detenerse, compartir con su familia y hacer un balance profundo de su vida profesional. Sin embargo, también fue la etapa en la que tomó verdadera dimensión de lo que significó perder Tanguera, el musical que marcó un hito en el tango a nivel mundial. “El enojo con Diego Romay lo pude entender en la pandemia, cuando lo pude hablar con mi hija y mi papá, que falleció hace poco”, confesó.

Mora Godoy y Héctor Maugeri.

Mora Godoy denunció que Diego Romay la echó de su obra

Creación original de Mora Godoy, Tanguera la tuvo como protagonista, directora y coreógrafa. Con más de 18 años en cartel y giras por los escenarios más prestigiosos del mundo, la obra se convirtió en un éxito internacional sin precedentes y recaudó millones de dólares. Sin embargo, la artista denunció que su expareja la despojó de los derechos de su propia obra, un hecho que desencadenó un juicio iniciado en 2020 y que aún continúa en curso.

La artista explicó que, por confiar ciegamente en Romay firmó documentos que cedían a perpetuidad los derechos de "Tanguera" a una sociedad uruguaya a nombre de la madre de él. “Leer algunos contratos que había firmado y decir: ‘¿Cómo pude entregar mi obra de esta manera? ¿Cómo pudieron abusar de mí económicamente así?’. Fue un abuso de poder”, sostuvo.

Mora Godoy denunció en +CARAS que Diego Romay la echó de su obra.

Además Godoy señaló que, a pesar del éxito arrollador, sus ganancias fueron mínimas: “Yo inventé el modelo de negocio. Recibí muy poco y como quiso y cuando quiso”. La eximia bailarina aseguró que, en su momento, fue ingenua y no dimensionó el alcance de lo que firmaba: “Lo que hicieron es un delito, pero yo fui muy inocente. A veces hay productores que creen que el artista no va a saltar la reja”.

Durante la entrevista, Maugeri le preguntó directamente si había intentado dialogar con Romay. “Me encantaría, pero no sé si él entiende. Me acuerdo que había contadores, escribanos y abogados que me sentaban y me hacian firmar una y otra vez. Desde lo económico no sé si se puede hacer algo. Yo no tenía abogados en ese momento, eran solamente ellos, estaba completamente sola y confiando en la persona que estaba conmigo”, respondió.

“Lo más doloroso es que Diego Romay me echó de Tanguera, de mi propia obra", aseguró.

Y lanzó una de las frases más impactantes de la noche: “Lo más doloroso es que Diego Romay me echó de Tanguera, de mi propia obra. No podía ir a estrenos en el mundo. No podía pisar el escenario”.

De esta forma, durante su paso por +CARAS junto a Héctor Maugeri, Mora Godoy no solo repasó los hitos de su carrera y su rol como embajadora del tango en el mundo, sino que también expuso con valentía el conflicto con su ex pareja, Diego Romay, quien la alejó de su obra más icónica, Tanguera.

MDP