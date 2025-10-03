Elba Marcovecchio contó cómo fue su primera visita a Jorge Lanata: “Lo que tenía puesto era ridículo”

Elba Marcovecchio estuvo en los estudios de +CARAS y tuvo una entrevista íntima con Héctor Maugeri. Allí, entre diálogos y recuerdos, habló de Jorge Lanata, con quien se casó en abril de 2022 y a quien despidió en diciembre del año pasado tras una larga internación.

Elba Marcovecchio

La historia de amor entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

La pareja se conoció en 2018, cuando se cruzaron en una sala de conciliación en medio de un litigio entre el conductor y Flor de la V, a quien ella representaba como abogada. Pero recién en 2020, en plena pandemia, llegó la primera invitación de Lanata: una cena de sushi que dio inicio a su relación. “Lo que yo pensaba en ese momento era que estaba trabajando sobre biopics y pensé en la antítesis de eso, que es Jorge con su grandiosa libertad de expresión. Entonces le pedí por mail una entrevista. Me dijo que sí y me citó en su casa”, relató.

Elba Marcovecchio en +CARAS

Elba recordó que esa primera vez todavía la hace sonreír. “Me acuerdo hasta lo que tenía puesto, que era ridículo. Todo eran cuadros, flores, pañuelo… un montón de cosas mezcladas. Ridículo”, dijo entre risas. Más allá de la ropa, lo que la marcó fue la conexión inmediata: “Él estaba en el escritorio, en silla de ruedas. Fue la mirada. Conectamos. Y yo empecé a reírme como tonta, reírme, reírme…”.

Con el tiempo, esa buena energía inicial se transformó en amor. Dos años después, en abril de 2022, se casaron en un haras de Exaltación de la Cruz frente a más de cien invitados, entre familiares, amigos, periodistas y políticos. La boda fue la celebración de una historia que había nacido de manera inesperada y que unió a dos personas de mundos distintos.

Elba Marcovecchio, Jorge Lanata

El fallecimiento de Lanata significó un duro golpe para la abogada, que en cada aniversario revive recuerdos de lo que compartieron. “El casamiento fue una noche inolvidable. Hoy extraño todo de él”, dijo tiempo atrás en sus redes, donde lo recuerda de manera usual.

Hoy, al evocar en exclusiva para +CARAS aquella primera visita a la casa de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio rescata lo simple y lo humano: una mirada, una risa nerviosa y una ropa “ridícula” que dieron inicio a un capítulo fundamental de su vida.

F.A