Elba Marcovecchio ventiló la investigación que preocupa a Wanda Nara: “Se está asustando”

El conflicto mediático y personal entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no querer terminar. La disputa que comenzó con casos de infidelidad y tensiones familiares, ha escalado y se ha trasladado con fuerza a las redes sociales, donde los mensajes y campañas negativas, forman parte de una batalla constante a la que deben hacer frente el delantero del Galatasaray y la China Suárez.

En una reciente entrevista en DDM, bajo la conducción de Mariana Fabbiani, se volvió a tocar el tema del constante acoso que sufren Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales; sin embargo, esta vez desde el aspecto legal. En este contexto, la abogada del delantero, Elba Marcovecchio, reveló detalles de una investigación que podría complicar a Wanda Nara y a su entorno más cercano.

La contundente declaración de Elba Marcovecchio sobre Wanda Nara

Durante su entrevista, Elba Marcovecchio advirtió que la causa es mucho más seria de lo que parece y aseguró que existen pruebas de ataques organizados en redes, gestionados por el entorno de Wanda Nara. “Es mucho más grave. Y esto ya te diría que tiene un trasfondo de fenómeno”, sostuvo la letrada, explicando que el objetivo de esta maniobra sería intimidar.

Del mismo modo, la abogada dejó entrever que los movimientos no serían casuales ni producto de fanáticos aislados, sino una campaña planificada. “Lo que sucede acá es que se está asustando a mucha gente. Que la que supuestamente lo organiza, lo arma, sería una de las personas que declaró”, señaló, dejando abierta la sospecha sobre alguien muy cercano al círculo de la empresaria.

Elba Marcovecchio reveló la estrategia que apunta Mauro Icardi y la China Suárez

Uno de los puntos más críticos de la entrevista de Elba Marcovecchio fue cuando compartió el ejemplo para graficar el fenómeno digital. Explicó que los ataques se activaron apenas la China Suárez compartió una colaboración con una marca local: “Apenas apareció Eugenia con un hermoso vestido de una marca de ropa nacional… aparecen de la nada, de la nada, a atacar a esa marca de ropa”, remarcó.

Según la letrada, la intención detrás de esta estrategia sería clara: aislar a la actriz y lograr que nadie se acerque a ella o a su entorno laboral. “Eso es lo que está buscando también ahí, es tratar de que nadie se acerque al entorno de Eugenia”, aseguró, destacando la gravedad del caso. Mariana Fabbiani, conductora del ciclo, coincidió y subrayó que “no se trata de fanáticos de Wanda Nara, sino de algo organizado porque es al mismo tiempo”.