Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte: el inédito video juntos

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un sentido video que emocionó a todos sus seguidores. El posteo recupera uno de los momentos más emblemáticos compartidos juntos en el icónico living de los almuerzos. La conductora eligió mostrar una escena que refleja la complicidad y el humor que marcaron sus encuentros.

A casi seis meses del fallecimiento de Antonio Gasalla, Mirtha Legrand compartió en sus redes sociales un video que recupera uno de los momentos más recordados entre ambos. La publicación muestra al actor caracterizado como mamá Cora, en una de sus visitas al histórico programa, en una escena que combina humor, complicidad y espontaneidad.

En las últimas horas, la icónica actriz compartió un emotivo clip donde se la puede ver a ella y al capocómico compartiendo un momento. “¡Un gran recuerdo de mis programas! En esta ocasión, compartiendo un momento muy gracioso junto al gran Antonio Gasalla”, escribió en su publicación.

En el fragmento compartido, se puede ver a Antonio Gasalla en plena caracterización de mamá Cora, uno de sus emblemáticos personajes, interactuando con Mirtha Legrand en un diálogo cargado de ironía y picardía. “¿Usted conoce a un amigo mío que se llama Antonio Gasalla? Es un actor, que yo lo quiero mucho”, se le escucha decir a la presentadora.

“Lo veo por la televisión. Es bueno, talentoso. Boca sucia”, responde el actor, provocando la risa de todos los presentes. Por su parte, la conductora continúa la actuación asegurando: “Por ahí se le va un poquito”. La escena avanza con observaciones sobre el vestuario del personaje, los zapatos desgastados y las dificultades para tomar el colectivo. “Sabe que yo camino mucho porque colectivo no puedo tomar”, dice el humorista.

En la misma línea, Mirtha Legrand le consulta por qué no puede usar el transporte, mientras que Antonio Gasalla le contesta: “Y viste que son tan altos los escalones del colectivo y yo no ando bien de la cadera”. Redoblando la apuesta, la presentadora no dudó en argumentar: “Pero también las veredas están muy rotas, mamá, para que usted entienda. La ciudad está destruida. Está destruida, realmente”.

El video, que fue publicado en el perfil de Instagram de la conductora, recibió rápidamente cientos de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores celebrando el recuerdo. La publicación se convirtió en una forma de homenajear al actor manteniendo su humor y sus personajes en lo más alto del reconocimiento.

Cabe destacar que Antonio Gasalla falleció en marzo de este año, a los 84 años, tras una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine. Su personaje de la Abuela, junto con otros como mamá Cora, se volvieron íconos del humor argentino, marcando generaciones y dejando escenas que aún logran hacer reír a todo el que la mira.

El vínculo que poseía el humorista con Mirtha Legrand, fue constante, con apariciones que se destacaban por la química entre ambos y por la libertad con la que el actor se movía en el set. A pesar de ya haberse pronunciado tras la muerte del capocómico, en esta oportunidad, decidió recuperar un momento específico compartiendo una escena que forma parte de la historia de su programa.

