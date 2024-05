Emiliano Pinsón fue el invitado especial de este miércoles en +Caras, el programa que Héctor Maugeri conduce en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la charla, el reconocido periodista deportivo reveló qué cosas de la vida cotidiana le cuestan por su enfermedad y cómo ha aprendido a vivir con optimismo.

El 4 de febrero de 2021, la vida de Emiliano Pinsón cambió para siempre. Recientemente, Emiliano fue diagnosticado con Parkinson atípico con atrofia sistémica. A pesar de este difícil diagnóstico, Pinsón se muestra optimista y decidido a seguir adelante con su vida.

Las dificultades que le impone su enfermedad

Enfrentar su padecimiento implica tener fortaleza y una actitud valiente, no solamente los hábitos simples, básicos y diarios sufren modificaciones; también aparecen las complejidades. Por eso, durante la charla con Héctor Maugeri, Pinsón expresó su voluntad y los límites que le impone la enfermedad: “Yo no soy un crack, tengo ganas de vivir. Me cuesta caminar, tengo mucho dolor en las piernas en todo momento”.

Emiliano Pinsón y Héctor Maugeri

El periodista también habló sobre cómo su enfermedad ha cambiado su día a día. El deterioro de algunos movimientos o costumbres que el reportero tenía antiguamente hoy le significan un gran esfuerzo e implica un desafío diario. "Tengo que usar bastón o subirme a una silla de ruedas en el aeropuerto. Me cuesta lo simple lo cotidiano ir al baño, vestirme”, contó.

La enfermedad de Parkinson en referencia a James Parkinson, el médico que describió esta enfermedad por primera vez en 1817, produce el deterioro de las áreas del cerebro encargadas de la coordinación de los grupos musculares. Por eso, confiesa que “no soy capaz de hacer algunas, al menos solo".

Luego mencionó que diariamente consume dopamina. La falta de dopamina hace que el control del movimiento se vea alterado, dando lugar a los síntomas motores típicos como el temblor en reposo o la rigidez en las extremidades. "Tomo pastillas cada cuatro horas".

A pesar de la adversidad, mantiene su independencia en muchas tareas cotidianas: "Me baño solo. Secarme la espalda es todo un desafío, cuando lo logro es un buen día porque todos los días son diferentes y quizás empezás mal y después remontas".

El amor de sus hijos como motor para seguir adelante

Frente a esta situación, el periodista encuentra en el humor y el amor de sus hijos la fuerza para seguir adelante. Por eso, emocionado hasta las lágrimas, aseguró que sus hijos son el “motor de su vida”. Conmovido, confesó: "Son tipos sanos, muy educados", y afirmó: "Ahora me dicen te quiero mucho más seguido, estan conmigo y me ayudan". "Es tan emocionante", soltó.

Emiliano Pinsón en el set de +Caras

Además, compartió que en los días que no puede cortar ni una milanesa, están sus hijos para ayudarlo a realizar esas tareas simples e indispensables. “Yo soy feliz teniendo Parkinson. Recibo toda la conexión y el amor de mis hijos”, dijo en el living de +Caras.

El periodista considera que el humor es una herramienta vital en su vida, ayudándole a enfrentar los desafíos diarios. “Mis hijos ahora están más acostumbrados a esta situación y ahora nos reímos un poco de esto. El humor salva”, afirmó. Y con una sonrisa agregó: “Me gustaría hacer un stand up con el Parkinson”.

MDP