Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 11 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Estudio Paradiso, Donato De Santis compartió una entretenida jornada de cocina junto a Momo Geronimo Benavides, en un segmento que combinó sabores, humor y mucha complicidad. Durante el programa de Caras TV, el reconocido chef y su invitado realizaron un delicioso plato italiano y revelaron algunos secretos.
Mirá el programa completo de Estudio Paradiso
Además, Donato De Santis y Martín Rubinetti dentro de un estudio de streaming entrevistaron a Momo en una charla distendida que permitió conocer un poco más al influencer.
Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas por Caras TV, con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti. El programa propone un combo de gastronomía, viajes, cultura, entrevistas y entretenimiento que hacen divertidas tus tardes.