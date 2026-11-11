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Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 11 de noviembre del 2026

El ciclo de viajes y cocina se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas por Caras TV.

Estudio Paradiso
Estudio Paradiso | Caras TV

En una nueva emisión de Estudio Paradiso, Donato De Santis compartió una entretenida jornada de cocina junto a Momo Geronimo Benavides, en un segmento que combinó sabores, humor y mucha complicidad. Durante el programa de Caras TV, el reconocido chef y su invitado realizaron un delicioso plato italiano y revelaron algunos secretos.

Mirá el programa completo de Estudio Paradiso

Además, Donato De Santis y Martín Rubinetti dentro de un estudio de streaming entrevistaron a Momo en una charla distendida que permitió conocer un poco más al influencer.

Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas por Caras TV, con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti. El programa propone un combo de gastronomía, viajes, cultura, entrevistas y entretenimiento que hacen divertidas tus tardes.

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