Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 13 de noviembre del 2026

En esta edición de Estudio Paradiso por Caras TV, los conductores Donato De Santis y Martín Rubinetti protagonizaron una experiencia única al recorrer las calles de Italia al volante de autos antiguos. El chef y su compañero revelaron paisajes de Toscana, ubicada en el centro de Italia y limitando con Emilia-Romaña.

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Durante Estudio Paradiso, los conductores también llevaron a los espectadores a conocer algunos de los lugares más destacados donde se come en Florencia. En ese recorrido, pusieron el foco en los puestos de carnicerías en uno de los mercados más grande de esa zona de Italia.

Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas por Caras TV con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti. El programa propone turismo, entrevistas y gastronomía como protagonista. En cada emisión, los conductores invitan a descubrir nuevos sabores, historias y paisajes.