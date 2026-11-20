En una nueva entrega de Estudio Paradiso, Donato De Santis y Martín Rubinetti visitaron dos comercios gastronómicos en un pueblo italiano y acercaron a los espectadores de Caras TV parte de la cultura del país europeo. Además, los dueños de los locales contaron sus historias y una de ellas, emocionó hasta las lágrimas al reconocido chef.

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Por otro lado, Donato De Santis comió en diferentes lugares y explicó a los espectadores de Caras TV cómo estaban hechos los platillos. El chef dio consejos sobre el ajo, el queso y otros productos.

Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas por Caras TV con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti. El ciclo propone un popurrí de viajes, historias y gastronomía.