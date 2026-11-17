En una nueva entrega de Estudio Paradiso, por Caras TV, Donato De Santis y Martín Rubinetti entraron a un mercado italiano y mostraron los diferentes sándwiches que se hacen en la zona, con sus secretos y elección de ingredientes. Por otro lado, el famoso chef compartió algunos tips de cocina.

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Además, de presentar cómo es la elaboración de este producto, Donato De Santis y Martín Rubinetti charlaron con la gente y los distintos comerciantes que se encontraban en el mercado.

Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas por Caras TV, con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti. El ciclo invita a descubrir diferentes lugares y diversas propuestas gastronómicas. Asimismo, permite conocer tradiciones, historias y paisajes.