Durante el programa del viernes 20 de noviembre, Caras News, el ciclo de noticias de Caras TV conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone, habló sobre el show de Abel Pintos en el Teatro Gran Rex y su emotiva sorpresa. Además, mostró lo nuevo de Nicki Nicole y dio detalles de lo que será 24 horas por el cine argentino.

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Por otro lado, Caras News presentó nuevas imágenes del recital de María Becerra y la preparación de Flavio Mendoza para la temporada de verano en Mar del Plata. Además, brindó información de todos los estrenos de películas y series.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El ciclo de noticias ofrece durante el mediodía toda la información de las celebridades, la música, eventos, estrenos, cine y mucho más.