“Estuve a punto de matarme cuando supe que la iba a perder”: Roly Serrano sobre su gran amor

En una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), Roly Serrano abrió su corazón y habló de uno de los capítulos más dolorosos de su vida: la pérdida de Claudia, la mujer con la que compartió más de 20 años de amor y que falleció en 2004 a causa de una leucemia.

El actor, reconocido por papeles icónicos en El Marginal, Nueve Reinas o Los Simuladores, dejó de lado su costado profesional para mostrar al hombre detrás de escena. Rolando Serrano, conocido en todo el país como Roly Serrano, nació en Salta, precisamente en Guachipas, y tuvo una historia marcada por el dolor, la superación y la resiliencia.

Roly Serrano en +CARAS.

“Toda mi vida tuve miedo a las pérdidas, porque venía de pérdidas en pérdidas”, confesó con lágrimas en los ojos. “Eso me impedía entregarme al amor porque seguramente si me entregaba, después venía el sufrimiento y yo ya no quería sufrir más, ya estaba, basta, entonces no me comprometía con nada ni con nadie, cuando veía que alguien podía ser algo importante en mi vida tomaba distancia. Así hasta que apareció Claudia”, relató emocionado.

La historia de amor de Roly Serrano con Claudia

Claudia fue la mujer que lo acompañó durante dos décadas y que, según Serrano, logró derribar las barreras que había levantado para protegerse del dolor. “Fue esa persona que aparece un día y mágicamente le decís: "Tomá" y le entregas los papeles y le das el 08 firmado, hacé de mí lo que quieras”, expresó sin dudar.

Pero la felicidad tuvo un quiebre brutal cuando ella fue diagnosticada con leucemia. Para Roly, la enfermedad y la idea de perderla lo desbordaron. “Estaba muy enamorado, muy. Y cuando supe que la iba a perder estuve a punto de matarme. No podía soportar la idea de quedarme sin ella”, dijo conmovido.

La muerte de Claudia lo sumergió en un abismo. “Pensé en tirarme al río. Estuve al borde. Como no lo hice, me empecé a destruir de otra manera: fumando, bebiendo, comiendo. Llegué a pesar casi 200 kilos”, relató.

El dolor lo llevó a hábitos que pusieron en riesgo su salud, pero la vida le dio otra oportunidad. Fue el doctor Alberto Cormillot quien lo enfrentó y lo ayudó a salir adelante. “Un día me agarró de la oreja y me internó en su clínica. Me salvó la vida por primera vez”, reconoció el actor.

Roly Serrano en +CARAS.

A sus 70 años, Roly no solo es uno de los actores más queridos del país, sino también un ejemplo de lucha personal. Haber atravesado una infancia difícil, conocer a su madre de adulto y perder al amor de su vida lo marcaron profundamente.

Con estas revelaciones en +CARAS junto a Héctor Maugeri, Roly Serrano dejó al descubierto la herida más grande de su vida: la pérdida de Claudia, el gran amor que lo marcó para siempre. Entre lágrimas, habló de su intento de suicidio, del dolor que lo llevó a la autodestrucción y de cómo logró levantarse. Un testimonio conmovedor que muestra al actor más allá de la ficción.

MDP