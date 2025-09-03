Roly Serrano: “El Sapo fue el peor personaje que hice, pero la gente tenía empatía con él”

Roly Serrano es uno de esos actores que nunca pasan desapercibidos. Su carisma y versatilidad lo llevaron de proyectos como Los Simuladores hasta La 1-5/18, siempre dejando huella en la pantalla. Pero fue en El Marginal, la exitosa ficción creada por Sebastián Ortega y Adrián Caetano, donde sorprendió al público con un personaje tan oscuro como inolvidable: el temible “Sapo Quiroga”.

Durante su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, el actor salteño recordó esa experiencia y dijo: “El Sapo fue el peor, el más terrible de los personajes que hice”. Sin embargo, lo que más lo impactó fue la reacción de la audiencia: “Pero la gente tenía empatía con él. Me decía Lía Jelín: ‘Es que tenés algo en tu interior, algo que por más extremo que sea lo que hagas, siempre hay algo que hace que empatice con la gente’”.

Roly Serrano en El marginal 2.

Roly Serrano y el dolor como motor para la actuación

Detrás del queriño y del reconocimiento del público, Roly no esconde que su vida personal estuvo marcada por dolor, violencia y carencias en la infancia. Esa historia —según admite— fue clave para darle verdad a un rol tan brutal como el del “Sapo”, para El Marginal.

“Intenté estudiar métodos, pero yo creo que la mayor parte del tiempo como actor me la pasé tratando de sacarme los métodos de encima para volver a tener la frescura que tenía cuando empecé”, reconoció cuando Maugeri le consultó cómo construye sus personajes.

Roly Serrano en +CARAS.

Para reconocido interprete, el secreto está en no perder el carácter lúdico: “Yo sé que conservo todavía en mis personajes a ese niño que no pudo jugar cuando era chico y que yo ahora utilizo para jugar. Para mí la actuación es un juego”.

A los 70 años, el artista sigue defendiendo la actuación como su refugio y su cable a tierra: “Actuar es un momento pleno, de felicidad. Hay actores que utilizan mucho su cabeza para trabajar. Yo no soy de los que usan la cabeza. Yo dejo que fluya, me gusta jugar y que fluya”.

De esta forma, en +CARAS, Roly Serrano recordó cómo construyó al temido “Sapo Quiroga” de El Marginal y reveló que lo considera “el peor personaje” de su carrera. Con esa mezcla de talento, crudeza y sensibilidad, logró que hasta un villano temible terminara siendo querido por el público.

