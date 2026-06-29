Flavio Mendoza liquidó a Mariano Iúdica con una frase demoledora: “Me parece la peor persona que existe"

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, Flavio Mendoza no dejó dudas sobre su fuerte postura respecto a Mariano Iúdica, conductor de televisión con quien mantuvo una relación marcada por la polémica y la tensión. El reconocido coreógrafo fue contundente a la hora de referirse al animador.

Flavio Mendoza//Instagram

Flavio Mendoza explicó su enemistad con Mariano Iúdica

Durante la entrevista con Marcelo Polino en Caras TV, Flavio Mendoza tuvo un fuerte enfrentamiento con Mariano Iúdica tras el reclamo legal que hizo la esposa del conductor, Romina Propato por la obra Stravaganza. El artista explicó que su dura opinión se basa en diversas situaciones que presenció y escuchó en su momento, y que nunca le gustaron. "Me parece la peor persona que existe", dijo el bailarín sin pelos en la lengua.

Flavio Mendoza//Instagram

“Vi muchas cosas en su momento que nunca me gustaron y creo que ha influido muchísimo y tampoco le voy a echar la culpa solamente a él porque Romy (Propato) tiene que ver también, ¿no? Pero no me gustó cómo se manejó él”, reveló Mendoza con franqueza. Además, aseguró que, aunque haya guardado silencio en ese entonces para proteger a Romina Propato, esposa de Iúdica y amiga cercana, esas experiencias negativas pesaron mucho en su percepción.

Mariano Iúdica//Instagram

Flavio Mendoza: "No es un tipo que me da buena vibra"

El artista fue aún más categórico cuando afirmó que, si le ofrecieran una suma millonaria para trabajar con Iúdica, no aceptaría jamás. "Si me dan diez mil dólares para trabajar con él no lo hago", afirmó. Según sus palabras, las actitudes y manejos del conductor en esa etapa no fueron adecuados y generaron un malestar. “No es un tipo que me da buena vibra”, afirmó con seguridad y agregó: "Viví cosas que no estuvieron buenas".

Otro punto de conflicto entre Flavio Mendoza e Mariano Iúdica surgió a raíz de una declaración polémica realizada por el conductor, quien afirmó que Romina Propato fue la responsable de crear Stravaganza. Este comentario encendió aún más la tensión y complicó la relación entre los involucrados. “Yo tuve un juicio, llegamos a un arreglo, pero no era para eso”, aclaró Mendoza, dejando en evidencia que resolvió su problema legal con sus demandantes.