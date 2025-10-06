Flavio Mendoza habló de sus citas con futbolistas: “Muchos me decían que no les gustaban los hombres”

Nacido en Nogoyá, Entre Ríos, Flavio Mendoza proviene de una familia circense, lo que lo llevó a iniciar su camino como creador y productor teatral. A lo largo de su carrera, ha dirigido espectáculos de gran éxito como Stravaganza y El Circo del Ánima, consolidándose como una de las figuras más innovadoras del entretenimiento argentino. Recientemente el artista concedió una de sus entrevistas más sinceras a Urbana Play 104.3 FM.

Flavio Mendoza

Durante la charla, Flavio Mendoza habló con franqueza sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Entre ellos, sorprendió al recordar vínculos pasados con futbolistas y reflexionó sobre los prejuicios que aún persisten dentro del ambiente deportivo.

La polémica confesión de Flavio Mendoza sobre sus romances con futbolistas

En diálogo con el programa, Flavio Mendoza contó que, aunque tiene muchos amigos dentro del fútbol, nunca mantuvo una relación formal con jugadores: “Soy muy amigo de mucha gente de fútbol, pero no salí”, aclaró. Sin embargo, sorprendió a todos cuando reveló que si hubo encuentros tipo touch and go: “algo rapidito”

Flavio Mendoza reveló que durante la época de ShowMatch solía recibir propuestas inesperadas: “Muchos me decían: ‘Mirá, no me gustan los hombres, pero si saldría con uno, sería con vos’. Era como... y yo aprovechaba”, contó.

Sin embargo, tras recordar estos encuentros, Flavio Mendoza aprovechó para remarcar la falta de apertura en el fútbol respecto a la diversidad sexual: “Fijate que de la homosexualidad en el fútbol no se habla. Es increíble, son miles y miles de jugadores y no hay gays. Y eso tendría que cambiar también”, expresó.

La nueva apuesta teatral de Flavio Mendoza

Mundo Halloween, el nuevo espectáculo del Circo del Ánima dirigido por Flavio Mendoza, se estrenó el viernes 26 de septiembre y ya se presenta en la carpa ubicada en el Casino Buenos Aires, en Puerto Madero. La obra ofrece funciones de miércoles a domingo a las 20:00, con funciones adicionales los sábados y domingos a las 17:00.

Flavio Mendoza y su hijo

Se trata de un show familiar que combina terror, fantasía y humor, con acrobacias, vestuarios y escenografía de alto impacto. La temporada se extenderá hasta el 2 de noviembre. Flavio Mendoza explicó que la inspiración surgió de una frase de su hijo Dionisio: “Me asusta, pero me gusta, me da miedo, pero lo quiero”. Esa idea dio origen al concepto central de Mundo Halloween, una historia donde lo macabro y lo festivo conviven de manera divertida.