Horóscopo mensual de julio 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara este mes de julio de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mundo

Julio será un mes de cambios importantes, viajes y renovación total para Aries. Prepara maletas, reinvéntate y suelta lo que ya no sirve. Viene crecimiento económico, prosperidad y cierre de ciclos negativos. Ordena tu papelería (pasaporte, visa, préstamos o casa) y avanza con todo.Mejor día de la semana: Jueves.

Días clave: 1, 3 y los cabalísticos para grandes movimientos.

Números mágicos: 21, 28 y 37 (5 golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Salud: Punto débil: estrés, migraña e insomnio. Camina, medita, habla con Dios y elimina pensamientos negativos de coraje o envidia.

Trabajo y dinero: Mucho trabajo, revisiones de cierre y proyectos nuevos. Orden y administración traerán prosperidad a manos llenas. Éxito en asuntos legales, migración y papeles.

Amor: Si estás en pareja, estabilidad y posibles temas de embarazo o mudanza. Si estás soltero/a, muy compatible con Capricornio, Leo y Libra. Llega un regalo inesperado que llenará de alegría.

Mensaje: Sé discreto/a con tus planes, no los compartas por envidias ajenas. El Arcángel Metatrón te acompaña y abre puertas. Prende veladora blanca o de siete potencias el 1° de julio, usa listón rojo o agua bendita y corta malas vibras. ¡Avanza con confianza hacia la abundancia!.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Julio te coloca arriba con mejoras notables. Mes de trabajo intenso pero con grandes recompensas y cambios positivos. Mejor día: Miércoles (1 de julio).

Números mágicos: 06, 29 y 31 (3 golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Salud: Punto débil: estómago, inflamación y problemas de peso. Mejora tu alimentación con cítricos, fibra (avena, manzana) y más líquidos.

Trabajo y dinero: Cierre de mes con compromisos, pero saldrás beneficiado. Posibles invitaciones a viajes o eventos deportivos. Usa oro como amuleto de protección y riqueza.

Amor: Cuidado con pleitos o inseguridades en pareja (no dramatices). Si estás soltero/a, compatible con Capricornio, Virgo y Leo.

Mensaje: Ten paciencia y tranquilidad. El Arcángel Miguel te protege de envidias y salaciones. Prende veladora roja o blanca el 1°, ata listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos. ¡Todo tendrá solución!.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Julio es ideal para sanar finanzas, pagar deudas y encontrar soluciones a problemas pendientes. Abraza la abundancia.

Números mágicos: 01, 16 y 20 (4 golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Salud: Punto débil: espalda baja, riñones o hernia. Evita cargar peso y mantén la dieta.

Trabajo y dinero: Gran potencial económico. Infórmate bien antes de decidir. Posible extra con diseño, imagen o cosmetología.

Amor: Embarazo en puerta si estás en pareja. Si estás soltero/a, compatible con Libra, Escorpión y Acuario.

Mensaje: Encomiéndate al Arcángel Uriel. Prende veladora de siete colores o roja el 1° y quema un papel con 7 propuestas. Mereces riqueza y estabilidad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Mago

Es tu mejor mes. Cumples años con abundancia, estabilidad y propuestas de amor verdadero. ¡Mes mágico!

Números mágicos: 25, 26 y 30 (4 golpes de suerte).

Colores: Verde y amarillo.

Salud: Punto débil: garganta, pulmones o gastritis. Pídele sanación al Arcángel Rafael.

Trabajo y dinero: Viajes, organización y compras importantes (casa, coche). Riqueza y estabilidad.

Amor: Embarazo en puerta. Compatible con Acuario, Piscis y Aries.

Mensaje: El Arcángel Rafael te acompaña. Prende veladora blanca o roja el 1°. Ordena tu casa, pon plantas y mantén pensamientos positivos. ¡Pide y se te dará!.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Oros

Triunfo, estabilidad y crecimiento. Excelente mes, especialmente a partir del 21.

Números mágicos: 14, 15 y 23 (3 golpes de suerte).

Colores: Rojo y naranja.

Salud: Punto débil: presión alta, dolores de cabeza y estrés. Relájate, come mejor y haz ejercicio.

Trabajo y dinero: Ascenso o recompensa. Inversiones inteligentes. No prestes dinero.

Amor: Viajes en pareja. Compatible con Aries, Sagitario y Cáncer.

Mensaje: El Arcángel Miguel te da fuerza. Prende veladora de siete colores o blanca el 1°, usa incienso y flores rojas/blancas. ¡Persevera, viene un mes fabuloso!.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Diablo

Julio será un mes muy benéfico para Virgo, lleno de oportunidades económicas, negocios favorables y dinero inesperado que llegará para llenarte de alegría. Es momento de cerrar ciclos, arreglar trámites y abrirte a la prosperidad.Mejor día para rituales: Miércoles 1 de julio.

Números mágicos: 03, 07 y 10 (4 golpes de suerte).

Colores: Amarillo y azul.

Salud: Punto débil: la mente, migraña y ansiedad. Mantente ocupado con actividades positivas y evita los pensamientos negativos.

Trabajo y dinero: Excelente momento para negocios, trámites bancarios y reconocimientos laborales. Te llegará una oportunidad importante, posiblemente en el extranjero o relacionado con gobierno. Considera poner un negocio propio.

Amor: Si estás en pareja, el mes fluye con estabilidad. Si estás soltero/a, muy compatible con Piscis, Capricornio y Sagitario.

Mensaje: El Arcángel Jofiel te acompañará trayendo alegrías y sorpresas. Prende veladora amarilla o de siete colores el 1° de julio, lleva siete monedas en una bolsita roja con tu perfume y adquiere una mascota o involúcrate en acciones que te mantengan activo. ¡Lucha por tus metas, se cumplirán casi de inmediato!.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Estrella

Julio es un mes para brillar con seguridad y autoconfianza. Las cosas saldrán a tu favor siempre que mantengas una mentalidad positiva y determinada, sin sabotearte.

Mejor día para rituales: Miércoles 1 de julio.

Números mágicos: 02, 04 y 18 (4 golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Salud: Punto débil: huesos, tobillos, piernas y cadera. Consume más calcio, camina y mantén buena hidratación.

Trabajo y dinero: Mucha actividad, vueltas y posibles invitaciones a fiestas o viajes cortos. Gente de poder y recursos te ayudará a crecer. No prestes dinero.

Amor: Si estás en pareja, vendrá más estabilidad y un viaje juntos (cuidado con celos menores). Si estás soltero/a, muy compatible con Tauro, Acuario y Géminis.

Mensaje: El Arcángel Metatrón te dará el poder y abrirá las puertas de la abundancia. Prende veladora blanca o roja el 1°, coloca agua bendita en la casa y usa una pieza de plata para protección. ¡Ten fe y avanza con determinación!.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Julio trae la energía para cerrar problemas pendientes y abrirte a la riqueza y el progreso. Es momento de enfrentar lo que has estado evitando.

Mejor día para rituales: Miércoles 1 de julio.

Números mágicos: 08, 19 y 35 (5 golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Salud: Punto débil: estómago, inflamación, diarrea y resentimientos guardados. Libera corajes y celos para no enfermar.

Trabajo y dinero: Excelente para resolver asuntos legales, migración o papelería. Se abre un cambio laboral favorable.

Amor: Enfrenta situaciones pendientes para avanzar más ligero.

Mensaje: El Arcángel Rafael te sanará en cuerpo, alma y espíritu. Prende veladora roja o de siete colores el 1°, haz baños de limpieza con sal y agua bendita. ¡Enfrenta todo con valentía y recibe las bendiciones que mereces!.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Torre

Julio es un mes cabalístico de construcción, organización y avances importantes. Viajes, contratos y mucha energía sensual te acompañarán.

Mejor día para rituales: Miércoles 1 de julio.

Números mágicos: 09, 13 y 33 (4 golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Salud: Punto débil: insomnio, estrés y estómago. Camina, medita, habla con Dios y toma vitaminas por la noche.

Trabajo y dinero: Cierra deudas, paga pendientes y abre nuevos contratos con mayor ganancia.

Amor: Mes conquistador. Si estás en pareja, cuidado con pleitos y celos. Si estás soltero/a, muy compatible con Virgo, Leo y Aries.

Mensaje: El Arcángel Gabriel te traerá bendiciones y te ayudará a soltar culpas del pasado. Prende veladora roja o amarilla el 1°, usa perfume de sándalo y flores blancas en casa. ¡Mes de abundancia y pasión!.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Julio es un mes para avanzar con seguridad hacia tus metas. Pon claridad en lo que quieres y mantén el enfoque.

Mejor día para rituales: Miércoles 1 de julio.

Números mágicos: 17, 45 y 66 (4 golpes de suerte).

Colores: Rojo y verde. Salud: Punto débil: gastritis, úlcera, problemas de piel y cabello. Come bien, evita enojos y medita.

Trabajo y dinero: Buen momento para inversiones (casa, negocio, terreno) y crecimiento profesional.

Amor: Si estás en pareja, fluye bien. Si estás soltero/a, muy compatible con Aries, Tauro y Virgo. Evita amores complicados.

Mensaje: El Arcángel Uriel te ayudará con autocontrol y confianza. Prende veladora blanca o de siete potencias el 1°, usa perfume de pachuli o sándalo y sé reservado con tus planes. ¡Confía en tu progreso!.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Emperador

Julio te hará sentir fuerte, poderoso y en control. Es tu mes para priorizarte y alcanzar el triunfo.

Mejor día para rituales: Miércoles 1 de julio.

Números mágicos: 22, 67 y 78 (4 golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Salud: Punto débil: vista, garganta y dentadura. Cuídate, toma vitaminas y aliméntate mejor.

Trabajo y dinero: Crecimiento, estabilidad y la energía de “siete veces siete” prosperidad. Amor: Compatible con Libra, Virgo y Géminis. Fortalece tu amor propio.

Mensaje: El Arcángel Metatrón te traerá milagros y abrirá puertas. Prende veladora roja o de siete colores el 1°, usa plata y arregla tu casa y closet. ¡Sé auténtico y persigue tus sueños sin miedo!.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Sol

Julio te trae luz, alegría y positividad. Serás el sol de muchos y vivirás un mes lleno de eventos, amor verdadero y abundancia.