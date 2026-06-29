Flavio Mendoza reveló el calvario que vivió de joven frente a los mandatos sociales

En una entrevista exclusiva en el programa Caras Glam, conducido por Marcelo Polino, Flavio Mendoza compartió detalles inéditos de su historia de vida y su trayectoria artística. El reconocido director y bailarín nació el 22 de diciembre de 1971 en Nagoya, Entre Ríos, y desde pequeño su destino estuvo ligado al mundo del espectáculo, siendo la quinta generación de una familia de artistas circenses, sin embargo, siendo muy joven enfrentó momentos de incertidumbre sobre el rumbo que iba a tomar su futuro.

Flavio Mendoza habló sobre su complicado comienzo

Durante la entrevista en Caras TV, Flavio Mendoza relató cómo su infancia transcurrió en el circo familiar, donde fue preparado en diversas disciplinas como acrobacia, actuación y danza. Sin embargo, admitió que en sus años formativos enfrentó momentos de gran dificultad, hasta poder llegar a convertirse en el artista que es hoy.

Flavio Mendoza//Instagram

"Yo creo que en esa época fue mi época más difícil porque no sabía no sabía para dónde encarar, ¿viste? Cuando no sabés si sos artista de circo, si querías ser bailarín, ser bailarín en esa época era, ¿viste? Ser bailarín y ser puto...era como toda una mezcla de cosas que que yo decía 'no soy bueno en nada'", confesó y agregó: "La sociedad te exigía de que tenés que estudiar o tenés que... los mandatos sociales que existieron siempre y siguen existiendo".

A pesar de los obstáculos y los mandatos sociales que lo rodeaban, Flavio decidió seguir su pasión. “Estaba medio perdido, como no saber el rumbo de qué hacer. Pero después dije: ‘Me gusta bailar, me dedico más a bailar y me arriesgué en eso’”, contó con sinceridad. Su historia es un ejemplo de perseverancia y valentía, demostrando que con esfuerzo y determinación se pueden superar los obstáculos y convertir los sueños en realidad.

Flavio Mendoza//Archivo

Flavio Mendoza recordó su primer trabajo con Adriana Aguirre y Paolo, el rockero

Flavio Mendoza compartió detalles inéditos sobre sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y sus anécdotas con figuras emblemáticas del ámbito artístico. Mendoza recordó su primer trabajo en la revista "Aquí está la revista", donde compartió escenario con el humorista Darío Vitori y la vedette Adriana Aguirre. "Yo me acuerdo de mi primera revista, fue con Darío Vitori y Adriana Aguirre", relató.

Sus inicios en el escenario también incluyeron colaboraciones con artistas como Paolo el Rockero, los Medici Concert, Nancy Guerrero y las Guerreras. En aquella época, Flavio era bailarín, uno más del grupo. "Yo entro y Adriana Aguirre quería hacer algo acrobático, porque ella era media acrobática. Yo la colgaba conmigo de los dientes", recordó con humor.

Flavio Mendoza//Archivo

Tras observar ese cuadro, el artista indicó que todas le pidieron estar en sus números. “Nancy Guerrero vio eso, dijo: ‘Pero yo lo quiero en mi cuadro’. Y la otra que salía con el productor, que era como la tercera vedette, no me acuerdo mucho, hacía una lambada y me quería a mí como bailarín”.

Mendoza relató que, pese a que todas las vedettes lo querían en sus cuadros principales, en el momento del saludo final, durante el ensayo, la producción decidió que él saliera separado del resto del elenco. "Los productores hicieron así, así y dijeron, 'Flavio, que salude separado del resto'", concluyó.

Estas anécdotas reflejan los humildes comienzos y las experiencias enriquecedoras que marcaron la carrera del talentoso artista, quien hoy es uno de los referentes más destacados del espectáculo argentino. En su charla con Marcelo Polino, Flavio Mendoza también remarcó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y de seguir adelante pese a las adversidades.