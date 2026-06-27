El divertido paseo que compartieron Ailén Cova y Eva Bargiela antes de Argentina contra Jordania en Dallas

Ailén Cova y Eva Bargiela llamaron la atención en redes sociales al coincidir en un particular sitio, en el que asistieron con sus respectivos hijos. Las modelos, que se encuentran alentando a la Argentina en el Mundial 2026, disfrutaron de una tarde soñada en Dallas y, a través de sus cuentas, compartieron los detalles.

El original sitio de Estados Unidos que eligieron Ailén Cova y Eva Bargiela para un tierno paseo

Mientras Alexis Mac Allister se prepara para un nuevo desafío con la selección argentina en el Mundial 2026, su pareja, Ailén Cova, aprovechó el tiempo libre para disfrutar de un tierno paseo junto a Alaia, la hija que tienen en común. Madre e hija recorrieron el Dallas World Aquarium y compartieron con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la visita.

La influencer publicó una serie de imágenes y videos desde el acuario, donde la pequeña quedó completamente fascinada con la enorme variedad de especies marinas. En uno de los clips que más enterneció a sus seguidores, Alaia aparece observando atentamente una gigantesca pecera mientras de fondo suena La Sirenita, un detalle que hizo aún más dulce la escena.

En otra de las publicaciones, Ailén Cova se mostró recorriendo las instalaciones con su hija en brazos. Para la salida eligió un look cómodo y canchero: pantalón de jean y campera tipo bomber. En otra imagen, dejó ver la emoción de los más pequeños en este lugar. Como era de esperarse, su paseo no pasó desapercibido y cautivó a los usuarios.

La divertida tarde de Ailén Cova y su hija en un acuario de Dallas

El look súper chic de Eva Bargiela para su "tarde de acuario" en Dallas

Los internautas se percataron que el sitio también fue elegido por Eva Bargiela. La modelo visitó el acuario junto a su pareja Gianluca Simeone y el pequeño Faustino. Mediante sus historias de Instagram, dejó ver una postal que rápidamente cosecharon miles de "likes".

En el posteo, escribió: "Tarde de acuario". Además, mostró el look fresco y veraniego que eligió para la ocasión: musculosa marrón de escote halter combinada con un short de jean celeste, botas de caña media en color gris topo y una cartera de cuero marrón cruzada.

La divertida tarde de acuario en Dallas de Eva Bargiela y su familia

Un outfit con prendas livianas en tonos claros y accesorios discretos, que resultó ideal para una jornada de paseo. Por su parte, Gianluca Simeone apostó por una remera blanca básica con cuello redondo y una bermuda de jean en tono celeste. Ambos posaron sonrientes mirando a cámara mientras Faustino se encuentra durmiendo en los brazos de su mamá.

Las publicaciones de ambas familias reflejaron el costado más relajado de la previa mundialista. Así, el divertido paseo que compartieron Ailén Cova y Eva Bargiela antes de Argentina contra Jordania en Dallas cautivó a todos. Mientras los futbolistas concentran de cara al encuentro entre Argentina y Jordania, este sábado 27 de junio, las modelos aprovechan para conocer algunos de los principales atractivos de Dallas y compartir tiempo de calidad con sus hijos.