Guillermo Capuya reveló su TOC más extremo: “He llevado los autos a kilómetros de distancia por miedo al granizo”

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Guillermo Capuya dejó al descubierto su costado más divertido y humano. “Sí, soy cariñoso, sobre todo con mis hijos. No soy meloso, pero soy muy afectuoso con ellas”, contó sobre Fiona y Sofía, a quienes define como su mayor orgullo. El médico, conocido por su sensibilidad y su empatía, reflexionó también sobre el valor del tiempo compartido: “Veo pacientes que me dicen: ‘Daría lo que tengo por estar con mi padre cinco minutos más’. Eso te hace pensar”.

Guillermo Capuya

Guillermo Capuya y su TOC con el granizo

La entrevista dio un giro inesperado cuando Maugeri lo desafió a revelar alguna de sus manías. “Si anuncian lluvias con granizo, ¿qué hacés?”, preguntó el conductor. Sin dudarlo, Capuya confesó: “Corro a guardar los autos bajo techo, en cualquier lugar que tenga techo”. La anécdota, que provocó la risa del estudio, muestra una faceta obsesiva del médico: “Soy capaz de cualquier cosa. He hecho kilómetros… y ni siquiera llueve. Siempre que llevo los autos lejos, nunca pasa nada”. Maugeri no pudo contener la risa: “Ay, esos TOC me matan". Y Capuya, entre risas, se definió sin vueltas: “Estoy un poco loco”.

Guillermo Capuya y su perfeccionismo empático

Más allá del humor, la anécdota refleja la meticulosidad y el perfeccionismo de Capuya, cualidades que lo convirtieron en uno de los médicos más respetados de la televisión argentina. “Soy empático. El secreto médico es clave. Cuando el paciente está vulnerable, necesita confiar”, mencionó en otro momento de la entrevista. Su sensibilidad también se traduce en gestos solidarios: fue él quien lanzó el perfume Sinapsis, una fragancia creada junto a un perfumista porteño y cuya recaudación destinó a una fundación que asiste a chicos con cáncer.

Guillermo Capuya y Héctor Maugeri en +CARAS

Sobre el final, Capuya habló de cómo su familia convive con sus excentricidades. “Mis hijas se ríen. Se ríen de mí, y me parece bien. Me gusta que les cause gracia” Y detrás del médico televisivo y del hombre que teme al granizo, aparece el padre amoroso y sensible que siempre encuentra tiempo para los suyos. “Huelo bien, dicen (…) y estoy un poco loco. (...) Pero también soy feliz.”