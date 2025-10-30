Guillermo Capuya: “Me divierte muchísimo actuar, siempre le digo a Suar que quiero trabajar con él”

CARASTV

Acostumbrado a los estudios de televisión y al contacto permanente con el público, Guillermo Capuya no solo es un referente en el ámbito médico, sino también una figura que disfruta explorar otros lenguajes. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, el reconocido doctor habló de su relación con la actuación y sorprendió con una confesión llena de humor y entusiasmo.

Guillermo Capuya y su costado actoral

Durante la charla, Maugeri recordó sus participaciones en distintas producciones y le preguntó directamente si disfrutaba de actuar. Capuya no dudó en responder. “Muchísimo, sí, sí”, afirmó. “Siempre que me encuentro con Vane Bafaro o con Suar, les digo: ‘Che, en la próxima película quiero trabajar’”.

Guillermo Capuya

Con su habitual simpatía, el médico de las celebridades repasó algunas de sus experiencias frente a cámara. “Hice cameos”, explicó. Maugeri completó la lista: “En Fanny la fan y en una película con Juanita Viale. Muy bueno”. Capuya asintió con una sonrisa. “Me divierte. Me encanta. Muchísimo”.

El conductor celebró su actitud descontracturada. “Me encanta esto de que puedas divertirte, salir de ese lugar tan académico, tan formal… Porque se supone que si sos médico, hay cosas que no podés hacer”. Y en ese intercambio quedó claro que, para Capuya, la medicina y el arte no son mundos opuestos, sino complementarios.

Guillermo Capuya: entre la medicina y la comunicación

Formado en la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en periodismo científico, Capuya lleva más de veinte años combinando la ciencia con la divulgación. Su presencia en televisión le permitió acercar la medicina al público con un lenguaje accesible, cálido y empático.

Guillermo Capuya en +CARAS

Esa misma naturalidad lo llevó a sentirse cómodo frente a cámaras ajenas al consultorio. “Actuar es otra forma de comunicar”, suele decir. Y lo hace con el mismo compromiso con el que explica un diagnóstico o conduce una columna médica: buscando transmitir con claridad, pero también con sensibilidad.

Guillermo Capuya: curiosidad, viajes y nuevas experiencias

Además de la actuación, Capuya se define como un viajero incansable. “Viajo mucho, solo, con mi familia, con amigos o con mi pareja. Me encanta conocer lugares y costumbres nuevas”, contó en otra charla con Maugeri. Esa curiosidad, que lo lleva a descubrir el mundo con mirada científica y humana, también explica su deseo de seguir probándose en distintos escenarios.

Con su estilo sereno, su empatía natural y una sonrisa que ya es marca registrada, Guillermo Capuya demuestra que la vocación va más allá del oficio. Puede estar en un quirófano, en un set o en un estudio de TV, pero su esencia es la misma: la de un hombre que disfruta de aprender, comunicar y, sobre todo, divertirse.