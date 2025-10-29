Así es la mansión de Tini Stoessel en Buenos Aires: estilo minimalista, con espacios verdes y compartiendo terreno con sus padres

Tini Stoessel es una de las artistas argentinas más destacadas del momento y una de las figuras jóvenes con mayor proyección internacional. Su talento, su carisma y su estilo marcaron tendencia en la música y en la moda, y hoy, además de su carrera artística, su vida personal despierta gran interés entre sus fanáticos. En medio de ese universo de fama y su mega show Futttura, la cantante encontró su refugio en una elegante mansión ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, un espacio que combina modernidad, calidez y un profundo contacto con los espacios verdes.

Tini Stoessel presentó su mansión en Buenos Aires

La lujosa mansión de Tini Stoessel se encuentra en Beccar, partido de San Isidro, una de las áreas más exclusivas de la provincia de Buenos Aires, donde también residen reconocidas personalidades del espectáculo. Se trata de una propiedad de más de 550 metros cuadrados, rodeada por un parque de 600 metros que otorga una sensación de tranquilidad y armonía. Allí, la artista, contó durante una entrevista que mantuvo con Marley en la cuarentena, que convive con sus padres en el mismo terreno, pero con su propiedad individual que refleja su impronta única: minimalista, luminosa y funcional, con un diseño pensado para el disfrute cotidiano y la conexión con el aire libre.

Tini Stoessel | Instagram

El interior de la vivienda se destaca por su amplitud y su estética moderna, en la que predominan los tonos neutros, la madera clara y los ventanales amplios que permiten la entrada constante de luz natural. Cada ambiente se comunica visualmente con el exterior, logrando que el jardín sea parte de la decoración. La combinación de materiales nobles como el hierro negro, el vidrio y la madera de kiri otorgan un equilibrio entre lo contemporáneo y lo acogedor, una característica que se repite en toda la propiedad.

En las imágenes se podía apreciar un amplio comedor, una cocina integrada con mobiliario de diseño y estanterías de madera que delimitaban los espacios sin perder la sensación de apertura. La cocina, equipada con mobiliario en madera y azulejos estilo ladrillo color blanco, presenta un estilo de diseño retro que atrae todas las miradas. Incluso la mesada de mármol total white y una cocina cien por ciento eléctrica añade personalidad a este espacio que irradia un estilo único.

Tini Stoessel | Instagram

El amplio jardín es otro de los grandes atractivos de su lujosa mansión. Con una extensa superficie y su piscina rodeada de árboles, la artista pop mostró cómo disfruta de las tardes de calor junto a sus mascotas. Allí, la Triple T suele disfrutar de momentos de descanso y ocio que luego comparte con sus seguidores en redes sociales. La conexión con la naturaleza se contrapone con la exigencia del trabajo y la necesidad de mantener el equilibrio emocional y creativo.

La casa de Tini Stoessel como set de grabación

Durante la cuarentena de 2020, Tini Stoessel aprovechó su casa como escenario creativo. Desde allí grabó el videoclip de “Ella dice” y participó en el programa solidario Unidos por Argentina, donde mostró algunos rincones de su hogar. De esta manera, su casa se transformó en un espacio artístico desde el cual pudo continuar compartiendo su música con el mundo.

Según detalló la cuenta de Twitter Ricos y Famosos, la propiedad se amplió hace algunos años después de su construcción original. En 2014, la familia Stoessel adquirió el terreno lindero con el objetivo de sumar nuevos espacios y adaptar la casa a las necesidades de todos sus integrantes. Entre 2015 y 2017 se llevaron a cabo remodelaciones que incluyeron galerías con estructura de hierro, balcones-terraza en distintos niveles y sectores de descanso al aire libre. El resultado final es una residencia moderna, funcional y cargada de detalles que reflejan la evolución personal y profesional de la artista.

Tini Stoessel | Instagram

Hoy, Tini Stoessel disfruta de su casa como un refugio emocional, un espacio íntimo que contrasta con el vértigo de los escenarios y los viajes internacionales. Su mansión en Buenos Aires es el reflejo de una joven artista que aprendió a construir su propio mundo entre la música, la familia y la búsqueda constante de autenticidad.

NB