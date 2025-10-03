“¿Por qué querés sufrir?”: El hermano de Elba Marcovecchio le cuestionó su amor por Jorge Lanata

Elba Marcovecchio estuvo en los estudios de +CARAS y en una entrevista personal con Héctor Maugeri habló como pocas veces de su historia con Jorge Lanata. La letrada, que compartió los últimos años de su vida con el periodista y lo acompañó hasta su fallecimiento en diciembre del año pasado, se permitió recorrer recuerdos íntimos y hasta anécdotas familiares que marcaron para ella el inicio de aquel vínculo.

El hermano de Elba Marcovecchio le cuestionó su amor por Jorge Lanata

Todo comenzó en plena pandemia, cuando Lanata la invitó a comer sushi. Era 2020 y, a pesar de que se conocían desde hacía tiempo —su primer cruce había sido en 2018, durante una audiencia de conciliación legal—, esa cita terminó por abrir la puerta a un romance inesperado. Elba, que por entonces evitaba exponerse a los medios, encontró en el periodista un hombre directo, intenso y decidido a conquistarla.

Elba Marcovecchio en +CARAS

Sin embargo, no todos en su entorno lo vieron con buenos ojos desde el comienzo. Marcovecchio recordó la reacción de su hermano al enterarse de la relación: “Cuando yo me enamoro de Jorge, mi hermano me dijo: ‘¿Por qué querés sufrir?’”. La advertencia tenía que ver con la preocupación por la salud del conductor, que desde hacía años atravesaba internaciones y tratamientos complejos.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Elba, sin embargo, no dudó. “Yo me enamoro de un hombre que se llevaba el mundo por delante. Sí, tenía patologías, sabía que no era un atleta, pero no lo veía como un enfermo”, explicó en la charla. Para ella, más allá de las limitaciones físicas, lo que definía a Lanata era su lucidez y su fuerza.

Recordó que en sus primeras salidas él todavía se movía en silla de ruedas, aunque intentaba mostrarse distinto frente a ella. “En nuestra segunda cita ya caminaba con bastón. Me decía: ‘No quería que me vieras en la silla de ruedas’. Y yo le respondía con muecas, como haciéndole creer que no había visto nada. Lo que importaba era él, no la imagen que podía dar.”

Elba Marcovecchio en +CARAS

El tiempo confirmó que su decisión había sido más fuerte que las dudas familiares. Tras dos años de noviazgo, la pareja se casó en abril de 2022 en un haras de Exaltación de la Cruz, rodeados de amigos, colegas y familiares. Fue, como recuerda Elba, una noche inolvidable que selló una historia de amor intensa, que ella define como una de las más significativas de su vida.

A la distancia, la advertencia de su hermano quedó como una simple frase que resume el temor de quienes la querían proteger. Pero para Elba Marcovecchio, apostar por Jorge Lanata nunca fue sinónimo de sufrimiento, sino de vivir plenamente un amor profundo que todavía guarda en la memoria y en el corazón.

F.A