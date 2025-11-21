Jorge Suárez: “Cuando mi hijo se fue a vivir solo lloré seis meses”

CARASTV

En una conversación íntima con +CARAS, Jorge Suárez, uno de los actores más prestigiosos del teatro argentino y recordado por papeles emblemáticos en cine, televisión y un recorrido escénico inigualable, abrió una de las zonas más sensibles de su vida: la paternidad. Con la honestidad que lo caracteriza, contó que atravesó uno de los duelos más inesperados cuando su hijo decidió irse a vivir solo. “Lloré seis meses”, le confesó a Héctor Maugeri, aún sorprendido por la intensidad de aquel sentimiento. Y recordó que cualquier pequeño gesto del día como una canción o un silencio podía desatarle un llanto profundo y casi involuntario.

Suárez explicó que, aunque entendía que su hijo estaba dando un paso necesario, la casa cambió por completo. “Yo sabía que estaba haciendo bien, que estaba intentando volar”, dijo con emoción contenida. Sin embargo, el proceso le despertó una sensibilidad que, según él, también tiene que ver con la edad. “Uno es un viejo”, comentó con ternura, apelando a esa honestidad brutal con la que suele hablar. Para él, ver crecer a un hijo es una mezcla de orgullo, nostalgia y una forma silenciosa de amor que no se termina nunca.

Jorge Suárez en +CARAS

Jorge Suárez: “Los hijos son algo profundamente conmovedor”

Mientras repasaba ese momento, el actor aseguró que los hijos despiertan emociones imposibles de comparar. “Son algo muy conmovedor”, afirmó, reconociendo que la paternidad transforma incluso al más racional. Suárez, que atravesó recientemente un doble trasplante de riñón y páncreas, contó que esas experiencias extremas lo hicieron valorar todavía más el rol de su familia. “Estar con ellos es celebración pura”, dijo. Y confesó que hoy, después de haber pasado por situaciones de salud tan delicadas, el amor familiar se convirtió en su refugio más sólido.

La familia como territorio sagrado: la mirada íntima de Jorge Suárez

En ese mismo diálogo, Suárez habló con fuerza de la importancia de la familia en la vida de los argentinos. Para él, ese espacio es el pilar desde el cual se construye todo lo demás. “Tenemos que volver a la familia, tenemos que creer en la familia”, expresó con convicción en +CARAS. También insistió en que el amor debe ser la base de cualquier vínculo, incluso cuando existen diferencias difíciles de atravesar. “Si el otro no lo entiende, hay que tratar de despertarlo”, dijo, invitando a recuperar la ternura en tiempos donde muchas veces predominan las distancias.

Jorge Suárez

Suárez, que dedicó su vida al oficio y suele decir que la actuación “desgasta el cuerpo pero enriquece el alma”, sostiene que nada lo marca tanto como su rol de padre. Y aunque hoy celebra la independencia de su hijo, reconoce que aquella despedida le dejó una enseñanza imborrable: “La familia es el lugar al que siempre volvemos”.