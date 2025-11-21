Mauro Szeta: “Con Vero Lozano descubrí que era un embole; me aburría de mí mismo”

CARASTV

En una conversación distendida con Héctor Maugeri para +CARAS, Mauro Szeta recordó el período en el que se desempeñaba como periodista policial en Cortá por Lozano, el ciclo que lo tuvo diez años al lado de Verónica Lozano. Fue allí cuando vio con claridad que su estilo televisivo necesitaba un giro urgente. La rutina de informar todos los días sobre el mundo policial lo había encerrado en una versión demasiado seria de sí mismo, hasta el punto de agotarlo. “Me aburría de mí mismo”, confesó, agradeciendo que ese programa le mostró que podía ser mucho más que un especialista del crimen y la justicia.

Mauro Szeta y la revelación que le cambió la cabeza

Cuando Maugeri le preguntó por ese punto de inflexión, Szeta no dudó. “Con Vero Lozano me di cuenta que era un embole”, admitió, sin filtro y con humor propio. Contó que trabajar codo a codo con ella le permitió verse desde afuera y descubrir que se estaba repitiendo demasiado. “Así, hablando todo el tiempo de lo mismo… tiendo a cansarme y aburrirme muy rápido”, explicó, reconociendo además que con los años se volvió más mañoso.

Mauro Szeta

El periodista reconoció que, de a poco, entendió que la televisión podía ser un espacio distinto. Que además de informar sobre el mundo policial, podía divertirse, jugar y mostrar su costado más lúdico. “Pintó y lo hicimos; no es un personaje… soy así en la vida real”, aseguró, señalando que esa libertad lo reconcilió con el medio. Y remarcó que él mismo necesita esos ratos de “boludeo” para poder volver a concentrarse en lo serio.

Mauro Szeta: “Estudié cinco años cocina; lo aprendí, lo disfruté y sigo haciéndolo”

En otro tramo de la charla, Szeta sorprendió al revelar una faceta menos conocida: su pasión por la cocina. “Estudié cinco años cocina”, contó, orgulloso de un hobby que convirtió casi en oficio. Dijo que se formó, lo aprendió, lo disfrutó y que durante mucho tiempo fue una actividad central en su vida diaria. Hoy, con jornadas más intensas, cocina más rápido, pero sigue siendo su refugio creativo.

Mauro Szeta y Héctor Maugeri

Se definió como buen cocinero y como un experto en “rescatar comida” con lo que haya. “De todo hago, variedades de lo que se te ocurra”, aseguró con humor. Recordó que antes le dedicaba más tiempo, pero que aún conserva esa pasión por los sabores, los sándwiches elaborados y las soluciones culinarias de último minuto. Y remarcó que la cocina, igual que la televisión, es un espacio donde puede jugar, experimentar y sentirse libre.