La increíble historia de amor de Darío Barassi y Lucía Gómez: Del primer rechazo por su ex al reencuentro que terminó en casamiento

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión transitan una historia de amor que se fue formando entre rutinas, afectos y elecciones que priorizan lo compartido. A lo largo del tiempo, construyeron una dinámica que combina lo familiar con lo íntimo, en una relación que crece desde lo cotidiano. Cada etapa refleja una manera de acompañarse, con gestos que sostienen el vínculo y lo proyectan hacia nuevas experiencias.

Darío Barassi y Lucía Gómez, la increíble historia de amor que los une

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión comparten una historia que se consolidó con el tiempo, marcada por gestos cotidianos y decisiones compartidas. En ese recorrido, construyeron un vínculo que se sostiene en lo simple y lo cercano, con momentos que reflejan una forma particular de estar en pareja. La relación se transformó en un espacio de afecto, compañía y proyectos comunes.

Darío Barassi y Lucía Gómez

El conductor y la psicóloga se conocieron cuando ambos tenían 16 años, en San Juan, su provincia natal. Él ya sentía una fuerte atracción desde el primer momento, pero ella estaba en pareja. Ese contexto marcó el inicio de una relación que, con el tiempo, atravesó distintas etapas como amistad, distancia y reencuentro.

Durante varios años, Darío Barassi mantuvo un vínculo cercano con Lucía Gómez Centurión, marcado por la amistad. Ella continuaba con su relación anterior, mientras él construía una carrera en el mundo del espectáculo. A pesar de la cercanía, no formaron una pareja hasta que los años y las circunstancias coincidieron.

Darío Barassi y Lucía Gómez

Pasaron ocho años desde que se conocieron hasta que finalmente el conductor y la licenciada se reencontraron en otro momento de sus vidas. Ya sin terceros en el medio, la conexión fue inmediata. La relación se consolidó con naturalidad, sin grandes gestos ni declaraciones públicas. Fue un proceso que se dio de manera progresiva, con base en el conocimiento y la confianza.

El casamiento que terminó de unir a Darío Barassi y Lucía Gómez

En 2015, Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión decidieron casarse en una ceremonia que fue íntima, rodeados de sus afectos más cercanos. Desde entonces, formaron una familia que hoy incluye a sus dos hijas, Emilia e Inés. La pareja mantiene un perfil bajo, con pocas apariciones públicas, y prioriza la vida cotidiana.

El reencuentro marcó un punto de inflexión entre ambos; con otras experiencias y perspectivas, pudieron construir una relación sólida. La decisión de casarse no fue repentina, sino el resultado de un proceso que incluyó años de cercanía, momentos compartidos y proyectos en común.

Darío Barassi y Lucía Gómez junto a sus hijas

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión construyeron una historia de amor que se sostiene en el tiempo, atravesada por momentos compartidos, decisiones cotidianas y una forma de acompañarse que se fue consolidando con los años. En ese recorrido, priorizaron lo familiar y lo compartido, sin perder de vista su identidad como pareja.

VDV