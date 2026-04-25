José María Muscari mostró la nueva decoración de su living: "Es la mansión de mis sueños"

José María Muscari volvió a abrir las puertas de su intimidad, pero esta vez no desde el teatro sino desde su casa. A través de un video que compartió en sus redes sociales, el director mostró el rediseño de su living, un espacio que define como "la mansión de mis sueños" y que refleja a la perfección su impronta estética: sofisticada, moderna y con una fuerte apuesta por el diseño.

José María Muscari

José María Muscari mostró la nueva decoración de su living

El nuevo living de José María Muscari se presenta como un verdadero refugio "total white", donde la paleta de blancos y crudos domina la escena y genera una sensación de amplitud y calma. Lejos de resultar frío, el espacio cobra vida gracias a un juego inteligente de contrastes. Los acentos en negro, presentes en piezas clave del mobiliario, funcionan como trazos gráficos que aportan carácter y delimitan cada sector con precisión.

El gran protagonista del confort es un sofá modular XL, tapizado en blanco y con vivos negros que delinean su silueta. Repleto de almohadones en la misma gama, invita al relax sin perder elegancia. Frente a él, mesas ratonas circulares en negro mate suman un toque contemporáneo y geométrico que equilibra la composición.

Así es el nuevo living de José María Muscari

La calidez aparece a través de los detalles naturales: plantas de interior de gran porte, con hojas verdes intensas, y un jarrón con rosas rojas que introduce un acento de color vibrante y orgánico, rompiendo con la monocromía de manera sutil pero efectiva.

La nueva lámpara de José María Muscari que es tendencia

Sin embargo, todas las miradas se las lleva la pieza estrella del living: una imponente lámpara de pie que redefine el concepto de iluminación. De líneas orgánicas y estructura curva, su diseño tipo arco en negro profundo se recorta con fuerza sobre el fondo claro. La pantalla, de forma redondeada y textura irregular, casi escultórica, filtra la luz de manera cálida y envolvente, generando una atmósfera íntima y sofisticada.

La nueva lámpara de José María Muscari

Con base sólida y un brazo que se extiende elegantemente sobre el sofá, esta lámpara no solo cumple una función práctica, sino que se convierte en el corazón visual del espacio. En línea con las grandes tendencias del diseño actual, donde las luminarias dejan de ser un complemento para transformarse en piezas protagonistas, José María Muscari apuesta por un objeto que combina arte y funcionalidad.

Así, con una cuidada selección de materiales, una paleta neutra y un único acento de alto impacto, el living se consolida como un ejemplo de cómo el minimalismo bien ejecutado puede ser cálido, personal y absolutamente magnético. Un espacio pensado para habitar, pero también para inspirar.