José María Muscari mostró su nueva cocina: total white, inteligente y con bar

José María Muscari mostró su nueva cocina total white, un espacio moderno que combina diseño, estilo definido y funcionalidad. Con detalles inteligentes y la incorporación de un bar, el espacio se convirtió en uno de los rincones más destacados del departamento donde se mudó el artista junto a su hijo Lucio.

La cocina total white de la nueva casa de José María Muscari

José María Muscari presentó su cocina total white, un ambiente que refleja estilo contemporáneo y practicidad. La incorporación de tecnología y un mini bar se plasmaron como uno de los detalles más destacados. Este espacio se consolidó como uno de los puntos centrales de su hogar y se integra a la estética que lo caracteriza.

José María Muscari

En los últimos días, el director de teatro inició una nueva etapa, junto a su hijo Lucio, al mudarse a un departamento que fue preparado y remodelado para ellos. A tan solo cuatro días de mudarse, el artista comenzó a compartir distintos rincones de su hogar, mostrando cómo se organizó cada espacio con un estilo definido y moderno.

Con un diseño total white, la cocina fue uno de los espacios más destacados por sus seguidores. El ambiente se caracteriza por su luminosidad y por la elección de materiales en tono claro que aportan amplitud. Las mesadas símil mármol blanco con vetas grises acompañan la estética y refuerzan la idea de un espacio integrado y funcional.

La cocina de José María Muscari

Entre los detalles novedosos de su casa, José María Muscari mostró las luces inteligentes que se colocaron en la parte inferior de las alacenas. En el video que compartió en sus redes sociales mostró como puede prenderlas y apagarlas solo con el movimiento de su mano. Este detalle se suma a la tendencia de hogares modernos donde se destaca la practicidad.

El mini bar que colocó José María Muscari en su nueva casa

A través de sus redes sociales, José María Muscari compartió distintas imágenes donde se veía que cada uno de los detalles de la casa remitía a su impronta personal. Desde las luces inteligentes hasta el color neutro de la cocina, la decoración refuerza la idea de un espacio que buscó acompañar no solo la estética moderna, sino mantener la funcionalidad.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la incorporación de un mini bar dentro de la cocina. El director teatral lo organizó en un estante ubicado junto a una barra de doble altura, donde acomodó bebidas y objetos decorativos. Este detalle sumó personalidad y convirtió el ambiente en un lugar ideal para compartir reuniones con amigos y familiares.

Sin duda alguna, la cocina de José María Muscari se destaca por su estilo, donde cada detalle fue pensado para aportar luminosidad y amplitud. La barra que colocó permite mantener la conexión entre ambientes, integrándose a la tendencia de espacios abiertos. Este recurso no solo organiza el ambiente, sino que también lo convierte en un lugar versátil.

La cocina de José María Muscari

José María Muscari mostró cocina total white, inteligente y con bar, como parte de la mudanza que realizó junto a su hijo Lucio. El espacio combina tecnología, diseño y detalles personales, consolidándose como uno de los ambientes más atractivos de su nuevo hogar. La elección de cada detalle marcó el equilibrio ideal entre estilo moderno y practicidad.

VDV