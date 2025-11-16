La boda de Coco Sily y Chimi Meza se celebró en Berazategui y combinó emoción, glamour y una fuerte impronta personal. La ceremonia, que tuvo como madrina nada menos que a Lizy Tagliani, reunió a familiares y amigos íntimos para acompañar a la pareja en un día inolvidable. La coach ontológica deslumbró con un look nupcial que reflejó su estilo propio: romántico, moderno y con detalles de alta costura que marcaron tendencia desde el primer minuto.

Así fue el vestido de novia de Chimi Meza, la esposa de Coco Sily: encaje floral, corset y un velo XL que sorprendió a los invitados

El casamiento de Coco Sily y Chimi Meza reunió emoción, familia y, por supuesto, mucho estilo. La flamante esposa del humorista deslumbró con un look nupcial que combinó romanticismo, sensualidad y un guiño moderno que hoy se impone en todas las colecciones internacionales. Su vestido, de silueta etérea y detalles artesanales, fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia.

Chimi eligió un diseño con corpiño tipo corset, completamente trabajado en encaje floral, semitransparente y de efecto “segunda piel”. El trabajo del bustier, estructurado, con varillas visibles y calado delicado, aportó un aire couture sin perder frescura. La falda, realizada en tul liviano, cayó con movimiento y volumen suave, creando un contraste perfecto entre la sensualidad del escote y la sutileza del resto del conjunto.

El look se completó con un velo clásico y larguísimo, que sumó un toque tradicional. En cuanto a los accesorios, la novia optó por un ramo minimalista de hojas y un peinado recogido alto que dejó ver su tatuaje en el brazo, una parte distintiva de su estilo personal.

Coco Sily acompañó la elegancia de su esposa con un outfit sobrio y atemporal. Eligió un smoking negro, camisa blanca impecable y moño azul petróleo, un detalle que aportó color sin romper la formalidad. Completó el look con un boutonnière en tonos crema que combinó con la paleta floral de la ceremonia. Su presencia, serena y orgullosa, mostró un estilo clásico pero cuidado, ideal para una boda.