La historia de amor de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Me apareció una foto de ella y algo me habló"

Emanuel Ortega compartió detalles inéditos sobre su relación con Julieta Prandi en una entrevista exclusiva en el programa de Héctor Maugeri en Caras TV, una historia que comenzó en medio de la adversidad y que hoy refleja un amor profundo y auténtico. La declaración de Emanuel, llena de sinceridad y sensibilidad, reveló un aspecto personal que pocos conocían y que dejó a todos los espectadores conmovidos.

Emanuel Ortega y el primer contacto con Julieta Prandi

Emanuel Ortega, reconocido cantante y compositor, habló abiertamente en Caras TV sobre cómo empezó su relación con Julieta Prandi, la reconocida modelo y conductora argentina. Desde el 2020, el artista ha sido una presencia constante en la vida de Julieta, acompañándola en un momento particularmente difícil: su proceso judicial contra su exmarido, Claudio Contardi. La relación entre Emanuel y Prandi no solo se ha consolidado en el tiempo, sino que también ha sido un refugio para ambos en medio de las tormentas judiciales y personales.

EMANUEL ORTEGA Y JULIETA PRANDI//CARAS

Durante la entrevista, Ortega reveló que todo comenzó cuando una foto de la modelo le llamó la atención de una manera especial. "Me apareció una foto de ella y algo me habló, no sé por qué hubo algo en esa foto que me cautivó, que fue más allá de su belleza", afirmó. La declaración sorprendió a todos, porque el cantante explicó que en esa imagen había algo más que una simple apariencia. "Si había algo en esa mirada que me habló aunque parezca cursi", agregó, mostrando una sensibilidad que pocos conocían. La autenticidad de sus palabras permitió a la audiencia de Caras TV entender que su conexión con Julieta va mucho más allá de lo superficial.

Emanuel Ortega y el detrás de la foto

Emanuel Ortega continuó diciendo que, después de esa primera impresión, decidió contactarla. La respuesta de Julieta no se hizo esperar y, con sinceridad, le contó que esa foto había sido tomada en un momento y día crucial en su vida. "Me dijo: 'esa foto fue en un momento y día crucial, tal vez es eso lo que viste'", compartió el artista, dejando en evidencia que ambos compartieron una experiencia que los marcó profundamente. La historia de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, por tanto, comenzó con una coincidencia que fue mucho más que una casualidad, simbolizando quizás un encuentro destinado a unirlos en medio de la adversidad.

EMANUEL ORTEGA Y JULIETA PRANDI//INSTAGRAM

La relación de ambos artista ha sido mucho más que un romance. Desde que comenzaron su historia, Emanuel Ortega ha sido un pilar fundamental en la vida de Julieta, especialmente durante el arduo proceso judicial que ella inició en 2018 contra su exmarido Claudio Contardi. La modelo y conductora denunció a su exmarido por violencia psicológica, física y estafas económicas, un capítulo difícil que Emanuel ha sabido acompañar con respeto y apoyo incondicional.

Cabe destacar que Emanuel Ortega también ha atravesado su propia historia de cambios y desafíos. Después de 20 años de matrimonio con Ana Paula Dutil, el cantante decidió separarse en 2018, en un momento en el que también enfrentaba sus propios procesos de transformación personal. Sin embargo, su interés por acompañar a Julieta en su lucha y en su proceso de sanación.