Aseguran que un particular gesto de Wanda Nara expuso la crisis que tendría con Martín Migueles

La vida amorosa de Wanda Nara suele despertar gran interés y desde el blanqueo de su relación con Martín Migueles, en septiembre de 2025, la conductora mantiene con cierto resguardo su relación. Pese a que tiene diversos planes con su pareja, la actitud pública que mantiene respecto a su relación llama la atención y hay un aspecto puntual que genera rumores de crisis y ruptura.

Fue la propia Yanina Latorre en Sálvase quién puedo (América) señaló que la pareja atravesaría una crisis, determinación a la que llegó luego de un encuentro con Wanda Nara y su respuesta, tras su consulta al respecto.

¿Crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles?

El comienzo de la relación de Wanda Nara y Martín Migueles estuvo atravesada por el escándalo, luego que se lo relacionara a él con los negocios que realizaba Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, que fue detenido por coautor de privación ilegítima de la libertad coactiva y es señalado por presuntos negocios ilícitos. En este contexto, el novio de la conductora se llamó a silencio y decidió mantener un perfil bajo.

Sin embargo, en los últimos meses dejó ese hermetismo que manejó sobre su vida privado y suele compartir len Instagram os distintos momentos que vive junto a su novia, como son los viajes y los eventos a los que asisten juntos. Y este aspecto es lo que suele generar rumores sobre la relación, ya que Wanda Nara no replica estos contenidos en sus redes sociales, un aspecto que llama la atención debido a su activa presencia en Instagram, donde muestra diversos aspectos de su vida.

En este sentido, fue Yanina Latorre quien en SQP destacó este detalle que expondría la crisis que atraviesa la pareja. “Me la encontré, estaba divina. Le pregunté por Migueles, que no sube cosas de él, se rió”, contó la conductora al tener un encuentro con la conductora en el set de grabación de la serie vertical de la que ambas forman parte. Esta reacción le llamó la atención , y destacó: “Si pasa una semana sin postear del novio, es porque por lo menos se pelearon. Hay algo raro ahí”.

Además, Latorre indicó durante la jornada de grabación Migueles estuvo presente pero luego ambos se retiraron por caminos separados, lo que alimenta su teoría de un cierto distanciamiento o pequeña pelea entre los novios, pese a que Nara le señaló que estaba todo bien entre ellos.

Luego de esta teoría lanzada por Yanina Latorre, Wanda Nara compartió una imagen junto a Martín Migueles en redes sociales, donde le expresó el amor que siente por él.