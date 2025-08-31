Tras el fallo a favor de Julieta Prandi, Emanuel Ortega arremetió contra la Justicia: "Yo de esto también me desayuné"

Este domingo, Emanuel Ortega fue invitado al programa Almorzando con Juana (eltrece) donde, ineludiblemente, hizo referencia a la codena a Claudio Contardi a 19 años de prisión por ser el autor penalmente responsable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados” contra Julieta Prandi. Ante esto, tras haber hablado de su carrera como músico y de los proyectos que tiene a futuro, el hijo de Palito fue consultado sobre el caso de violencia de género hacia su novia que sacudió a la opinión pública.

Emanuel Ortega lapidó a la Justicia argentina

Emanuel Ortega siempre se mostró como un fiel compañero y fuente de contención de Julieta Prandi. Pese de haber oficiado como testigo en el juicio contra el exesposo de su pareja, intentó mantenerse siempre al margen de los medios de comunicación para hacer referencia a la situación que atravesó la polifacética actriz y conductora.

Una vez que el juez pronunció el veredicto final, lanzó algunas declaraciones públicas donde se lo vio muy conmovido. No obstante, también criticó los procedimientos judiciales que tiene que atravesar una mujer que es víctima de violencia de género una vez que realiza la denuncia.

“A mí me cuesta hablar del tema porque es muy delicado y pertenece a un momento muy personal de su vida, que tiene que ver con su pasado”, comenzó diciendo ante la pregunta de la nieta de Mirtha Legrand. Acto seguido, narró cómo fue enterándose de lo que vivió Prandi los años que compartió junto al ahora condenado por abuso sexual.

“Yo no conocía su historia y a medida que fui conociendo su persona, el trasfondo y su experiencia de vida con aquel episodio yo no terminaba nunca de salir de mi asombro por su resiliencia porque me encontré con una persona sorprendentemente fuerte y dije ‘¿cómo está de pie esta mujer?’”, dijo con asombro y orgullo por quien es hoy su compañera de vida.

En este marco, el cantante manifestó su asombro ante el desgastador recorrido judicial que tuvo que hacer la actriz para que se considere su caso y que se lleve a cabo la acusación. “No hay que bajar los brazos porque lamentablemente, y yo de esto también me desayuné, en nuestro país tenemos un sistema muy machista en donde la Justicia tiene todas las garantías sobre la mesa para el varón”, confesó.

Sebastián Ortega enalteció a Julieta Prandi

Tras cinco años en pareja y cientos de situaciones que presentaron un desafío para ambos, Sebastián Ortega remarcó la “valentía” y el poder de “resiliencia” que tiene Julieta Prandi tras la revictimización constante que sufrió en el recorrido por los pasillos de Tribunales. “El sistema está diseñado para que prevalezca la palabra del varón y por ahí atrás ves a la mujer a la que hay que preguntarle mil veces si lo que dice es así y se la pone a prueba a ver en qué se equivoca y si su relato es coherente y constante”, apuntó.

Finalmente, confesó que desconocía el circuito de violencia al que es sometida una víctima y como hay pequeños micromachismos naturalizados. En otras palabras, el artista sostuvo que le costó entender cómo funciona la cabeza del agresor y de la que padece estos aberrantes hechos.

Una vez más, Emanuel Ortega hizo hincapié en la necesidad de que este caso sirva como antecedente para la justicia argentina y sirva como precedente para miles de mujeres que están pasando por situaciones similares. No obstante, expresó que se debe “tener cuidado cuando se opina de afuera, sobre todo ahora que todos tenemos una voz”.

