Lizy Tagliani habló de su nuevo negocio: “Solo yo te puedo vender una casa en zona sur”

Lizy Tagliani compartió detalles de su vida personal y profesional en una entrevista exclusiva para Caras Glam, conducido por Marcelo Polino. La reconocida humorista y conductora habló sobre sus proyectos en distintos ámbitos, que transita el mundo inmobiliario y el mundo del derecho.

Lizy Tagliani reveló su nuevo proyecto inmobiliario

En la charla con Marcelo Polino, Lizy Tagliani, además de avanzar en su faceta como estudiante de abogacía, compartió detalles sobre su nuevo emprendimiento inmobiliario y reveló cómo comenzó con este negocio. “Yo vi la película a un lugar llamado Notting Hill y dije yo quiero ser como la Julia Roberts de mi barrio y soñaba con tener una heladería, un cafecito, un algo, un negocio, cualquier cosa no se me ocurría qué", comenzó explicando la actriz.

Lizy Tagliani//Caras TV

Los años pasaron y alguien de su entorno la inspiró a seguir por el rubro de la venta y alquiler de propiedades. "Un amigo mío que tiene más de 50 años de trayectoria en el rubro inmobiliario estaba ahí y es muy espiritual y lo es toda su familia. Entonces yo dije está bueno porque estás ahí si se vende, se vende no tiene mayores riesgo más que ser honesto y tratar de conseguirle a la gente un lugar”, especificó.

La artista apuesta fuerte por esta nueva iniciativa, combinando su conocimiento del lugar con su personalidad única.“ Aparte que conozco la zona sur, o sea, solo yo te puedo vender una casa en zona sur. Nadie más porque la conozco. Adrogué es hermoso", expresó.

Lizy Tagliani con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Lizy Tagliani contó cómo le va en la facultad: “Soy la Thalía de las estudiantes”

Durante la entrevista en Caras TV, Lizy Tagliani, quien decidió incursionar en la carrera de abogacía relató cómo le está yendo en la facultad de derecho, donde se destaca con su particular estilo. "Estoy estudiando abogacía, soy la Thalía de las estudiantes", afirmó con humor.

Lizy Tagliani//Caras TV

En relación a sus exámenes, la conductora dijo: "Rendí ahora consumidor y me saqué seis. Soy media chamuyera, debo reconocer, porque de hecho la profesora de consumidor en el primer parcial que di me dijo, 'Se nota que escuchás mucho.' No me preguntó ¿cuánto sabés? sino que me dijo 'se nota que escuchás de escuchar'". Sobre su desempeño, agregó: "Y en el último me dijo, 'Me gusta, tenés una cintura.' 'Soy como la Thalía de las estudiantes.' Tenés una cintura porque vas hablando y vas buscando lo que yo te pregunto y lo que yo pregunto me convence lo que me decís".

Con estas declaraciones, Lizy Tagliani no solo demostró que tiene talento en la televisión, la radio y en el escenario; sino también, en otros ámbitos fuera del espectáculo. Con un estilo propio y las ganas de desafiarse así mismo, la artista sigue cosechando éxitos en su vida.