Luisa Albinoni recordó su noviazgo de casi seis años con Jorge Porcel: "Lo admiraba y lo amaba; fue un ser excepcional"

En una entrevista exclusiva en Caras Glam, el programa de Caras TV conducido por Marcelo Polino, la reconocida actriz, comediante, cantante y vedette, Luisa Albinoni ofreció un repaso profundo por su carrera artística y su vida personal, dejando al descubierto aspectos poco conocidos de su historia y sus relaciones. En este contexto, la artista recordó su lazo con Jorge Porcel y también, habló de Carmen Barbieri, quien fue pareja del humorista, revelando una divertida anécdota.

Luisa Albinoni se sinceró sobre su relación con Jorge Porcel

Durante la charla con Marcelo Polino en Caras Glam, Luisa Albinoni habló de sus comienzos en el mundo del espectáculo y recordó con nostalgia su relación con Jorge Porcel, con quien compartió casi seis años de noviazgo. “Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich) pues yo venía haciendo algunas novelitas, algunas cosas por ahí, teatro, comedia musical y tuve la suerte de trabajar con grandes. También, tuve la suerte de ser pareja del gordo Porcel”, acentuó.

Luisa Albinoni con Marcelo Polino en Caras Glam.

A pesar de las críticas que recibió el humorista después de su fallecimiento por las mujeres que trabajaron con él, Luisa Albinoni mantuvo una postura de respeto y admiración. "No puedo decir otra cosa de él. Un gran hombre, fue muy importante para mi vida", expresó. Además, explicó que tuvo dos relaciones largas y una fue con el comediante: "Yo venía con el fragor de la profesión ninguna relación me duraba más de dos años, tres y con él estuve casi seis y la verdad que yo lo admiraba realmente y lo amaba, era un ser excepcional y creo que también el hecho de haber estado al lado de él, tal vez por eso vino esa respeto y no pasé por algunas otras cosas".

En esta línea, la comediante aclaró que no vivió falta de respeto en su paso por el teatro revista. "El acoso está, se hace de otra manera o se exagera demasiado o no. A lo mejor estábamos acostumbradas a eso que de hecho estaba muy mal, pero por ejemplo, haciendo revista, yo nunca sentí que alguien me tocara de más o me faltara el respeto. Eso no me pasó jamás”.

Luisa Albinoni en Caras Glam.

"Las pocas cosas que toleré fue para llevar el pan a mi familia. Algunas pasadas de la raya, sabiendo que había una esposa, las frené y después finalmente, te vas yendo, porque sabes lo que viene. Te vas buscando otra cosa antes que ocurra lo peor. Siempre tuve que transpirar la camiseta para tener un papel. Nunca me fue fácil", reveló.

Luisa Albinoni sobre Carmen Barbieri: "Coincidíamos en muchas cosas y las fechas no coincidían"

Luisa Albinoni se refirió a Carmen Barbieri y su amor compartido por Jorge Porcel, relatando que a partir de esa coincidencia ambas protagonizaron una obra de teatro: "Bueno, vos sabes que de ahí nació Enemigas Íntimas, el espectáculo con Carmen, que es hermoso".

Asimismo, la actriz recordó que al salir del teatro en Río Hondo junto a Carmen Barbieri se fueron a tomar algo y hablaron de Jorge Porcel. "Nos gustaba tomarnos un fernet y entrábamos a hablar del gordo. Nos matábamos de la risa, coincidíamos en muchas cosas y las fechas no coincidían. No sabemos si él estaba con ella y ya conmigo, si había terminado con ella y todavía no había empezado".

Luisa Albinoni en Caras Glam por Caras TV.

La relación entre ambas, lejos de la competencia, se basa en el respeto y en compartir momentos de dolor y alegría personal. "A Carmen siempre la admire, es una gran persona. En realidad te podría decir, no somos superamigas, pero somos amigas y hemos compartido muchas cosas de dolor personales de ella o mías y realmente la aprecio muchísimo. Y si hay algo que no me permite a mí ver a alguien como competencia es el talento del otro. Y Carmen es una talentosa", remarcó sobre la relación con su colega.

Con un carácter decidido y un carácter que ha sabido mantener en el tiempo, Luisa Albinoni sigue siendo una figura admirada y respetada en el mundo del espectáculo. Su testimonio, lleno de honestidad y sensibilidad permite a sus seguidores conocer un poco más de la vida de la artista detrás de las luces y los escenarios.