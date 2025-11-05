Luisa Albinoni defendió a Gerardo Sofovich: “Jamás sentí eso que dicen de él”

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Luisa Albinoni revisó su trayectoria junto a grandes figuras del espectáculo argentino y se detuvo especialmente en su vínculo profesional con Gerardo Sofovich, a quien considera uno de sus maestros. En tiempos donde su figura suele ser cuestionada, la actriz ofreció una visión distinta, atravesada por el trabajo, la entrega y el respeto: “Jamás sentí eso que dicen. Al contrario, le estoy agradecida a Gerardo, muy agradecida”.

Luisa Albinoni y el aprendizaje bajo la dirección de Sofovich

“Siempre tomé sus indicaciones dirigidas a la actriz, no a Luisa”, explicó Luisa Albinoni en +CARAS. Para ella, las correcciones eran parte del proceso creativo y de la búsqueda de excelencia: “Muchas veces me decía cosas, y si yo no le daba bolilla, era porque lo tomaba como indicación de actuación: mejorá”. Cabe recordar que la actriz trabajó con Gerardo y también con Hugo Sofovich, Juan Carlos Mesa, Alberto Migré y Hugo Moser.

Gerardo Sofovich y Luisa Albinoni

En todos los casos, según contó, siempre prevaleció el oficio y la construcción de escena. “Yo aprendí con él. Creo que el que sabe, el que tiene talento, el director que maneja todo y logra un todo para que eso sea un éxito, sabe lo que quiere de cada uno. Y Gerardo hacía hablar a las piedras. Yo lo he visto”. Su entrega era total: “Yo seguía a ultranza lo que él me decía”, confesó.

Luisa Albinoni y una mirada sin rencores

Cuando Héctor Maugeri le preguntó directamente si alguna vez sufrió maltrato, Luisa Albinoni fue categórica: “No, yo nunca sentí maltrato”. Igualmente, admitió que en ocasiones él podía subir la voz, pero lo interpretaba como parte de la dinámica teatral. “Yo también tengo carácter, por favor”, aclaró. Para ella, el rigor del escenario no equivalía al destrato.

Por otra parte, sobre lo que se decía en torno a los capocómicos y el ambiente de revista, Luisa fue clara: “A veces tienen que bancarse a alguien que empieza, que no sabe dónde pararse o qué hacer. Pero eso no es maltrato”.

Luisa Albinoni junto a una escultura de Gerardo Sofovich

En cuanto a los límites físicos y el lugar de la mujer en ese universo, también puso claridad. “En la revista, sí… pero eso era parte del sketch. Fuera del sketch, no. Por ahí me gustaba alguien y me dejaba tocar… eso era otra cosa. Lo que no me gustaba era cuando era fuera de lugar”, dijo. En tanto, Héctor Maugeri destacó algo que siempre se percibió en su carrera: Luisa hacía su trabajo y se retiraba, sin quedarse en los juegos de camarín que muchas veces confundían escena con vida personal. Ella asintió, sonrió y respondió tres veces: “Gracias que me lo digas”.