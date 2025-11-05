Luisa Albinoni reveló su relación con Carlos Menem: “Él quería darme una alegría”

CARASTV

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Luisa Albinoni habló con honestidad sobre su vínculo con Carlos Saúl Menem. A lo largo de los años circularon rumores que sugerían una relación sentimental, pero ella fue contundente. “Él quería darme una alegría, pero no pasamos más de lo que era la amistad”, dijo. La actriz remarcó que entre ambos siempre hubo respeto, aunque también discusiones. “Peleábamos mucho por política”, reconoció.

Luisa Albinoni: cenas compartidas y un vínculo social previo a la presidencia

Albinoni recordó que conoció a Menem cuando él aún estaba casado. “Lo conocí cuando estaba con su esposa, con Zulema”, contó. Por entonces, la relación surgía de un círculo social compartido. “Era muy amigo de Porcel y muy amigo de Gerardo. Íbamos a cenar, con Carlitos Junior y con Zulemita que era chica. Compartíamos mesa y a la salida también”. Eran escenas cotidianas de la farándula y la política porteña de los años 80 y 90: mesas largas, sobremesas extensas, chistes internos y afecto de grupo. Allí se consolidó una cercanía cálida y tranquila, sin secretismos ni gestos de pareja.

La relación cambió durante el gobierno de Menem. “Yo no estuve de acuerdo con algo que él me propuso durante su gobierno para hacer”, recordó la actriz. No era un proyecto artístico, sino político. “Quería algo relacionado con la política y yo le dije que no”. Esa decisión marcó una distancia que no fue personal, sino de principios. “No trabajé durante su gobierno. No es que estaba prohibida, porque seguía trabajando, pero hubo un alejamiento”. Luisa eligió preservar su identidad profesional y su margen de decisión.

Luisa Albinoni: visitas en la quinta de Gostanian y una amistad sostenida en el tiempo

Con los años, la relación se reconfiguró. “Lo íbamos a visitar a la quinta de Gostanian, cuando él estaba privado de su libertad. Íbamos a tomar el té”. En ese contexto, surgieron gestos íntimos y cotidianos. “Me regalaba bombones, pero no eran para mí. ¡Se los quería comer él! Él no podía comer dulces por la diabetes”, recordó entre risas.

Albinoni describió a Menem como “un hombre muy seductor, con una gran inteligencia”. La admiración intelectual fue la base de la conexión. Cuando surgieron los rumores mediáticos, ella lo llamó para preguntarle si le molestaban. Él respondió: “Está todo bien.” Y, según Luisa, “a él le encantaba que hablaran”. Sin embargo, la actriz fue clara: “Era una gran amistad”. Una amistad que resistió el tiempo, las distancias y las versiones ajenas.