En una entrevista exclusiva con +Caras, María Belén Ludueña, acompañada por Héctor Maugeri, conductor del programa, abordó diversos aspectos de su vida personal, desde su relación con la religión hasta su compromiso con la moda circular y su visión sobre la situación política y social del país.

María Belén compartió con sinceridad su profunda conexión con la fe católica, revelando: "Soy muy católica, rezo todas las noches. Me acerqué a la fe desde pequeña, fui a un colegio católico y estudié con las Carmelitas”. Y admitió: “En determinados momentos necesito desconectar y aferrarme a la fe, rezar me hace bien, y voy a misa".

Entre risas y anécdotas, Ludueña y Maugeri revivieron un momento singular del pasado, en un video la conductora contaba qué artículos llevaba en su cartera. "Hay algo que no me puede falta, siempre llevo a la virgen de Lourdes en la cartera", confesaba la marplatense en el tape. "Incluso adapto mis carteras a las vírgenes, yo siempre salgo protegida", agregó.

Moda circular y compromiso social

Pero la periodista no solo es conocida por su trayectoria o por ser la esposa de Jorge Macri, sino también por su compromiso con la moda circular. Y recordando la especial fiesta por los treinta años de la revista Caras, donde la periodista fue invitada de honor, Belén compartió: “Estoy instalando la moda circular y esa fue la primera oportunidad grande para mostrarlo. Ese era un vestido de Eva Bomparola que tenía más de 10 años y es de mi amiga Mariana Gallegos. Instalé el concepto de moda circular con mis hermanas; siempre nos prestamos ropa entre nosotras. Creo que hoy es importante amigarse con la reutilización por conciencia ambiental y para cuidar el bolsillo. ¿Por qué no reutilizar? Además, me parece que es un concepto que lo están usando en todo el mundo".

Además de sus ideales y compromisos personales, María Belén Ludueña también reflexionó sobre su lugar como esposa del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. "En la ciudad no existe la figura de primera dama", señaló y agregó que “es algo demodé, como si la mujer fuera un accesorio. Me parece que hoy las mujeres ejercemos un rol más activo”. Sin embargo, reconoció que, como mujer del jefe de gobierno, cuenta con muchas herramientas para poder ayudar.

Con respecto a la situación política y social del país, Ludueña expresó su preocupación por el deterioro de la clase media: "Está muy golpeada, y creo que todos los esfuerzos desde la política deben ayudarla para que no siga descendiendo".

Por último, Ludueña reflexionó sobre el escrutinio constante al que se enfrentan las figuras públicas en la actualidad. "Es difícil estar en este lugar hoy", confesó y agregó: "La política está bajo la lupa, y todo lo que haces tiene un reflector".

