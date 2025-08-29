En su paso por +CARAS, Luciano Pereyra habló como nunca de su intimidad. El cantante de Luján, que en marzo dio el “sí quiero” con Julia Rezzuto en una boda secreta organizada por Claudia Villafañe, reveló que su gran deseo ahora es convertirse en papá.

Luciano Pereyra reveló que con Julia Rezzuto están en la búsqueda de su primer hijo

“Me gustaría ser papá. Estamos practicando, es la mejor parte y la más divertida”, reveló durante la charla con Héctor Maugeri.

Luciano Pereyra y Julia Rezzuto se casaron el 22 de marzo de 2025 en una boda íntima y campestre.

El romance con Julia empezó en 2019, aunque durante un tiempo lo mantuvieron lejos de los medios. “Ella iba a los conciertos, yo la miraba, por momentos la reconocía… hasta que seis años atrás fuimos a cenar y nunca más nos separamos”, confesó.

La química fue inmediata y hoy la pareja disfruta de una vida tranquila en Luján, rodeados de naturaleza y de sus perros, sus grandes amores. “A Julia me la mandó Dios. Es una compañera increíble. Amamos las mismas cosas, disfrutamos mucho el tiempo que pasamos juntos. Por eso decidimos casarnos”, dijo enamoradísimo.

Y aunque siempre fue de relaciones largas, admitió que esta vez fue distinto: “Con Julia todo fue diferente. Otra edad, otra etapa de mi vida. Encontrarla fue una bendición”.

Ahora, recién casados y con la ilusión de sumar un hijo, Luciano Pereyra vive uno de sus momentos más plenos. “No me imagino como papá, no hago futurología con eso. Todo el camino se va acomodando, pero si llega ese momento, tengo muchas ganas de vivirlo”, cerró con ternura.

MDP