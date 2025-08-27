Guillermina Valdés reveló que su madre le ocultó la existencia de su hermano: "Se le escapó a mi abuela"

Guillermina Valdés reveló que su madre le ocultó la existencia de su hermano, en una charla íntima donde compartió detalles desconocidos de su historia familiar. La confesión surgió a partir de un comentario inesperado de su abuela, que marcó el inicio de un proceso personal profundo y la llevó a revisar silencios que habían estado presentes durante años.

En una entrevista reciente, la modelo contó una situación que marcó profundamente su vida familiar, el descubrimiento de que había tenido un hermano. La revelación llegó cuando ella tenía 27 años, y escuchó una frase que la desconcertó: “Vos eras tan celosa que a tu hermano no lo podíamos acariciar”.

Sorprendida, corrigió y dijo: “Tengo una hermana, no un hermano”. De esta manera, la abuela de la empresaria se dio cuenta de que nadie le había contado sobre el tema a su nieta.

Según relató Guillermina Valdés, su hermano había fallecido siendo un bebé, y su madre nunca le había contado sobre él. “Creo que el hecho de que él se haya ido y yo me haya quedado implicó una enorme responsabilidad”, expresó. A su vez, comentó que la ausencia de información, de fotos o recuerdos, hizo que ese proceso de descubrimiento fuera complejo.

En la misma línea, la empresaria explicó que su mamá no volvió a hablar del tema y, a pesar de su incertidumbre, decidió respetar ese silencio. “Debe haber sufrido tanto… Nunca nadie habló de eso y jamás hubo una foto, nada”, comentó. A partir de ese momento, comenzó un proceso que se extendió. “Fue un proceso que comencé a los 27 y terminó a los 44”, agregó, reconociendo que ese camino también estuvo atravesado por la pérdida de su padre.

En la misma entrevista, Guillermina Valdés reveló que es hija de padres adolescentes: su mamá tenía 16 años y su papá 17, cuando ella nació. “Mamá quedó embarazada a los 15, en su primera relación sexual. Soy fruto de ese momento”, contó. Además, sostuvo que, a pesar de que hubo dudas de cómo seguir, sus padres decidieron continuar adelante, y su madre terminó la secundaria en Tandil luego de su nacimiento.

“Fue crecer a la par de ellos y eso me hizo ser muy madura. Crecí de golpe y no tengo recuerdos de haber jugado con juguetes”, relató. De esta forma, comentó que creció acompañando a sus padres en su adultez temprana. Esa experiencia se convirtió en una fuente de aprendizaje que marcó su forma de ver la vida.

VDV