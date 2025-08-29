Descubren quién es el hombre con el que Gimena Accardi engañó a Nico Vázquez

Gimena Accardi y Nico Vázquez continúan sacudiendo al mundo del espectáculo por su separación. Después de 18 años juntos, de compartir escenarios y de atravesar tragedias personales, la pareja que parecía inquebrantable terminó firmando su divorcio en una audiencia muy emotiva.

El motivo del quiebre fue una confesión inesperada: Accardi reconoció haber sido infiel. La propia actriz decidió hablar públicamente y enfrentó los rumores que comenzaron a circular de inmediato. En particular, se la vinculó con Andrés Gil, su compañero en una obra de teatro, pero ella fue tajante al desmentir esa versión.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con esa persona es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, aclaró. Asimismo, Gimena asumió su responsabilidad y dijo sin vueltas: “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No lo van a encontrar”.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Descubren quién fue el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La versión de la actriz coincidió con lo que Pepe Ochoa, panelista de LAM, escribió en sus redes: “Encontramos al random de Gime Accardi. Nombre y toda la historia. Este sujeto detonó la furia del entorno de Nico. ¿Era el amante?”. Sus palabras encendieron la polémica y potenciaron la curiosidad en torno a la identidad del misterioso tercero en discordia. La primera información que lanzó el panelista es que el hombre se llama Ulises, tiene 20 años y es ajeno al medio; juega básquet y es de una familia "con un buen pasar económico", según el panelista del programa.

Ochoa agregó que entre ambos hubo dos encuentros casuales, se conocieron en un avión, según comentaron en LAM. Entre la información, se reveló que fue cuando la actriz volvió de un reciente viaje a Europa, “al bajar del avión, ella le dijo a él que le escriba”, dijo Ochoa.

No obstante, el mismo panelista dijo que —según pudo saber—, dichos encuentros se dieron mientras Accardi y Vázquez ya estaban separados, pero que hubo un acuerdo para que ella haga referencia al joven con el objetivo de desorientar la atención al hecho de que, supuestamente, el tercero en discordia sí sería alguien famoso, pero cuya identidad todavía no trascendió.

El impacto en el círculo íntimo de Vázquez fue inmediato. El actor, que siempre se mostró incondicional al lado de Gimena, confesó públicamente haber quedado devastado luego de su separación. La noticia sorprendió tanto a los seguidores de la pareja como a sus allegados, que los veían como un verdadero símbolo de solidez y complicidad dentro del medio artístico tras 18 años de relación.

La publicación de Pepe Ochoa

Hoy, la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, además de haber sacudido al mundo del espectáculo y atravesar por el cierre de un ciclo muy significativo para ellos, sigue generando debates y especulaciones. Mientras tanto, la identidad del “random” se ha debatido esta noche en LAM.

