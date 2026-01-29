Panam disfrutó de sus vacaciones junto a Luca, Sofía y Bautista y compartió las mejores postales

Tras un largo año de trabajo intenso y nuevos proyectos, Panam abrió su 2026 junto a sus hijos, Luca, Sofía y Bautista, y su esposo, Ricardo Pini, en un increíble viaje familiar. La animadora y productora infantil se alejó de la televisión argentina por unas semanas, para disfrutar de su estadía en Punta Cana, donde los juegos, las charlas y momentos tiernos volvieron a llenarla de energías para un nuevo año. En conversaciones con la Revista CARAS, Laura Franco detalló sus días felices, y compartió las mejores postales con los menores.

Panam, y sus hijos Luca, Sofía y Bautista / Créditos: Revista CARAS

Las vacaciones de Panam con su familia: días de diversión y charlas emotivas

Laura "Panam" Franco es de las animadoras y productoras infantiles más importantes de la televisión argentina. Durante todo el año, lleva a cabo los mejores shows y programas para los menores, y ya comenzó a planificar sus nuevas canciones para el 2026. Sin embargo, antes de un comienzo de año intenso, decidió hacer sus vacaciones junto a sus hijos y a su esposo, en el exclusivo hotel y casino de lujo Hard Rock de Punta Cana. Allí, no solo tuvo diversión asegurada durante el día, en la playa paradisíaca o las piletas temáticas, sino que además disfrutaron de un buffet increíble y marcó la tendencia con las transparencias y el total white.

Panam / Créditos: Revista CARAS

"Las vacaciones en familia siempre son para nosotros un aprendizaje", expuso a la Revista CARAS, mientras compartió las mejores postales en la playa junto a sus hijos. De esta manera, agregó: "Fueron días de charlas, de mucho disfrute, de armonía y de paz con la naturaleza. Con una energía especial. Aún a pesar de que Ricky sigue trabajando a larga distancia". Durante su viaje, cada uno de los jóvenes marcó su rol en la familia y sacó su mejor lado con actividades diversas. Luca, el mayor de 16, se relajó acompañado del fútbol y la música, sus ámbitos favoritos. Sofía, la de 10, se robó la atención de los seguidores de Panam al cantar y bailar en todos los videos compartidos por la animadora. Por último, Bautista de 8 sigue siendo "el mimoso de la familia", disfrutando de las piletas y del buceo con snorkel.

Panam: "Estar juntos es un mimo al corazón"

"Las vacaciones que pasamos juntos como familia son un mimo al corazón de todos nosotros", se sinceró la animadora en conversaciones con la revista. De esta manera, confirmó que, con esta escapada familiar, se encuentra cada vez más orgullosa de sus hijos y de cómo exponen su amor por diferentes ámbitos. Panam y su familia son de los clanes más unidos de la televisión argentina, y no dudan en demostrarlo, sobre todo al momento de disfrutar de un nuevo lugar en el mundo.

Panam, y sus hijos Luca, Sofía y Bautista / Créditos: Revista CARAS

"Tanto a mí como a Ricky nos llena de felicidad el amor incondicional que se tienen como hermanos. Ver cómo se respira hermandad en nuestro hogar; cómo se quieren y se respetan mutuamente. Nos refleja que hicimos las cosas bien", sostuvo Laura "Panam" Franco. Sus seguidores no dudaron en comentarlo y coincidir con ella en el posteo que compartió en su Instagram, destacando el amor que se tiene. Finalmente, cerró la conversación con CARAS y expresó: "Todo acontecimiento que sea para celebrar la vida juntos siempre será un regalo y una verdadera bendición. Hemos formado una familia soñada y ha sido otra bendición habernos encontrado en la vida. Me hace feliz verlos disfrutar".

Créditos: Revista CARAS

A.E