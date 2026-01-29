Pampita se despidió del color del 2025 con un jugado wet dress en la playa

Pampita es una de las modelos más queridas a nivel internacional. Su estilo timeless y sofisticado la llevó a ser la cara de grandes marcas y a promocionar lugares de lujo, mientras disfruta de sus vacaciones en playas paradisíacas. Sin embargo, y a pesar de su amor por el cambio de las temporadas y las tendencias, ella suele recalcar sus favoritos y mantenerlos con el correr del tiempo. Pantone se despidió del mocha mousse para el 2026, pero Carolina Ardohaín le dio el último adiós con un jugado wet dress para el verano.

El wet dress de Pampita

El sensual look mermaid core de Pampita con el que rebautizó el mocha mousse para este 2026

La sensualidad de Pampita aparece con todos los looks que ella presenta para diferentes ocasiones. Desde los atuendos ceñidos hasta los escotes pronunciados, la modelo se volvió de las más queridas por las redes sociales y las grandes marcas, gracias a su carisma y capacidad de marcar la belleza en cualquier look que luzca. Sin embargo, ella les la el lugar a las tendencias para tomar fuerza y para despedirse de cada temporada. Es por eso que optó por decirle adiós al mocha mousse, el color Pantone 2025, antes de darle pie al cloud dancer, el elegido para el 2026.

En esta ocasión, se la jugó por una sesión de fotos sensual en la playa, y entre las olas de Riviera Maya. La modelo fue por un vestido corto y ceñido al cuerpo, sin mangas y tiras que recorrían su figura. Si bien existe una forma de hacer un efecto mojado sobre los atuendos, Pampita optó por hacer el wet dress real, y unas postales junto con el mar. De esta manera, demostró que el mocha mousse también puede ser parte del verano, y le dio un último vistazo al que fue el color más querido por todos durante el año pasado.

Pampita: la reina de la sensualidad y el mermaid core

El wet dress es una tendencia de moda, muy vinculada al mermaid core, que simula que la prenda está empapada y adherida al cuerpo como una segunda piel. Si bien Pampita demostró que el efecto puede ser real, y se la jugó con un estilo sensual, el corte sirena también se puede ver en el modelo del vestido. En ocasiones anteriores, la modelo lució look ceñidos al cuerpo que marcan su figura como si fuera una verdadera sirena, e invitó a sus seguidores a mantener la elegancia sin perder el guiño atrevido.

Pampita y el estilo sirena

Los expertos fashionistas y sus seguidores no dudaron en comentar y explotar las redes sociales al ver el wet dress de Pampita, en Riviera Maya. Muchos halagos llegaron a la modelo, al igual que la viralización de su sesión de fotos sensual. De esta manera, Carolina Ardohaín le dio un último adiós al mocha mousse, el color Pantone 2025, antes de abrirle la puerta al cloud dancer, o el blanco elegido por todos como el perfecto para este 2026.

A.E