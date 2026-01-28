La separación de Facundo Arana y María Susini tomó de sorpresa a todos sus seguidores, quienes los habían acompañado durante sus 19 años como pareja. Ellos no dudaron en confirmarlo a la prensa, sin querer generar roces con la contraparte. Sin embargo, Pilar Smith se enteró de una supuesta situación vivida que tensaría la relación entre ambos, en medio de su ruptura. La actriz tomó una tajante decisión, que daría a ver un enojo entre ellos.

La tajante decisión que tomó María Susini con Facundo Arana tras su separación

En LAM (América), tanto Ángel de Brito como la producción buscó contactarse con María Susini y Facundo Arana, tras enterarse de una situación vivida días después de su separación. Pilar Smith llegó al programa y expuso que ambos habrían presentado un fuerte roce, al momento de hablar de uno de sus hijos. “Nos llegó hoy una información a la producción, de testigos que vivieron una situación un tanto rara, vamos a decir. Fuerte, fuerte, en un hospital”, comenzó la panelista.

Todo comienza en los primeros días de enero, durante la Copa de Verano disputada en el Hípico General Pueyrredón de Mar del Plata, cuando la hija de ambos, India, sufre una caída fuerte mientras participaba en este concurso federal de equitación. Rápidamente, el entrenador y un jinete chileno la acompañan al hospital, mientras le informan a sus padres que no se encontraban presentes en el lugar. “En ese momento nos cuentan que María habría dicho que no fuera Facundo. Que no fuera el padre al hospital, que ella tampoco, aparentemente, podía acompañarlo”, detalló, sorprendiendo a todos sus seguidores.

Una separación sorpresiva, pero ¿armoniosa?

Durante su primera entrevista tras la separación, Facundo Arana confirmó que ambos habían decidido tomar caminos diferentes, y manifestó la intención de preservar la armonía y la unidad familiar en este momento. Sin embargo, los panelistas de LAM pusieron en duda la ruptura pacífica, ya que ninguno de los protagonistas les habría respondido los mensajes para confirmar o negar la escena del hospital. “Tenemos todos los datos del entrenador, del jinete chileno, de la Copa y los testigos que estaban allí aseguran que Facundo llegó al hospital, pero que no lo dejaron ingresar, que estaba afuera. Aparentemente, María había dado la orden de que no entrara”, insistió Smith.

Facundo Arana, María Susini y sus hijos

Esta situación sorprendió a todos los presentes y a los seguidores de la pareja, quienes habían creído que su separación no había estado plagada de peleas o malas relaciones. Por el momento, ninguno de los dos se pronunció al respecto, lo que generó que el debate creciera en las redes sociales y en la televisión. La ruptura del matrimonio de Facundo Arana y María Susini se une a la lista de celebridades que, tras tantos años juntos, decidieron seguir por caminos separados.

A.E