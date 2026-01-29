Revelan la verdadera razón por la que María Susini no habla de su separación con Facundo Arana

María Susini y Facundo Arana atraviesan días complicados desde su separación, lo que generó distintas versiones. En las últimas horas, dieron a conocer la verdadera razón por la que la modelo mantiene silencio sobre su separación, en una historia que suma nuevos detalles y deja abierta la incógnita sobre lo que ocurre en su entorno personal.

Los motivos que hacen que María Susini no hable de su separación con Facundo Arana

María Susini y Facundo Arana atraviesan un momento complejo tras su separación, situación que despertó diversas versiones en el ámbito de la farándula. En los últimos días, se conoció la verdadera causa por la cual la modelo opta por guardar silencio respecto a la ruptura, en un relato que incorpora nuevos matices y mantiene la incógnita sobre lo que sucede en su vida privada.

En los últimos días, la ruptura de la relación que la modelo y el actor mantuvieron por más de 19 años generó distintos comentarios y versiones. Uno de los puntos más llamativos fue la decisión de la presentadora de no hablar públicamente sobre el tema. Según trascendió, detrás de esa postura habría motivos que van más allá de lo personal. “Ella tiene pánico de hablar”, disparó Angie Balbiani en el programa Puro Show (El Trece).

La panelista del ciclo explicó que el silencio de María Susini responde a una historia previa a la ruptura que incluiría situaciones delicadas. “Lo que yo tengo es eso: una mujer con pánico de hablar. Que si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana”, agregó, sugiriendo que la decisión de no dar declaraciones está vinculada a la repercusión que podrían tener sus palabras.

En este contexto, la versión expuesta por Angie Balbiani se suma a otras teorías que circulan en el ambiente artístico. La idea de que la modelo evite hablar para no generar un impacto mayor en la figura de Facundo Arana se instaló con fuerza y abrió un nuevo capítulo en la historia de la pareja.

El final de una etapa compartida en conjunto por María Susini y Facundo Arana

La separación de Susini y Arana no solo involucra lo sentimental, sino también aspectos vinculados a la exposición pública y a la imagen de ambos. La decisión de la modelo de no hablar parece estar atravesada por la necesidad de preservar ciertos límites y evitar que la ruptura se convierta en un escándalo mediático.

Por su parte, Matías Vázquez, comentó en Puro Show (El Trece), otro detalle que confirma el estado actual de la relación. “Las acciones comerciales serían lo único que tienen en común”, sentenció, aludiendo a que la pareja ya habría cerrado la etapa de convivencia. Según explicó, aunque durante un tiempo estuvieron separados pero viviendo bajo el mismo techo, esa situación ya llegó a su fin.

La verdadera razón detrás del silencio de María Susini estaría vinculada a la repercusión que podrían tener sus palabras, según contó Angie Balbiani. Y también se sumaría el impacto que sus dichos podrían tener en la imagen del actor. Con la convivencia ya finalizada y la relación reducida a compromisos laborales, su ruptura se consolida como un hecho definitivo.

María Susini y Facundo Arana se encuentran en el centro de la atención tras confirmarse su separación tras 19 años juntos. En las últimas horas, se conoció la verdadera razón por la que la modelo no habla de la ruptura. La situación expone un capítulo de su historia personal que deja en claro que el silencio se convirtió en la manera en que ambos transitan esta etapa.

