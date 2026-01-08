Luis Brandoni y Juan José Campanella llegan a Netflix con una nueva película argentina: fecha de estreno y de qué trata

La alianza creativa entre Luis Brandoni y Juan José Campanella vuelve a cobrar fuerza con una nueva película argentina que ya se posiciona entre los títulos más esperados del año. Se trata de Parque Lezama, una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral que durante años agotó localidades y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural.

Parque Lezama. (Créditos: Marcos Ludevid/Netflix)

Con una propuesta centrada en el diálogo, los vínculos humanos y el paso del tiempo, Juan José Campanella apuesta nuevamente por un relato íntimo, mientras que Luis Brandoni retoma un personaje profundamente ligado a su trayectoria. El proyecto marca, además, un movimiento estratégico de Netflix que rompe con su lógica habitual de estrenos.

De qué trata Parque Lezama

La historia se desarrolla casi en su totalidad en un banco del tradicional Parque Lezama, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí se cruzan Antonio Cardozo y León Schwartz, dos hombres mayores con miradas opuestas sobre la vida. Antonio, interpretado por Luis Brandoni, es un militante comunista, frontal, irónico y provocador, que no teme decir lo que piensa. León Schwartz, a cargo de Eduardo Blanco, es más reservado, conservador y partidario del “no te metas”.

Netflix Parque Lezama

A partir de encuentros cotidianos, ambos construyen una amistad inesperada, atravesada por discusiones políticas, recuerdos personales y reflexiones sobre la vejez, la familia y los miedos que llegan con el paso del tiempo. La película está basada en la obra I’m Not Rappaport, del dramaturgo Herb Gardner, adaptada en su versión argentina para dialogar con la identidad local.

Cuando se estrena Parque Lezama

Uno de los puntos que más llamó la atención del anuncio es la modalidad elegida para el estreno de la nueva película de Luis Brandoni y Juan José Campanella. Netflix confirmó que Parque Lezama no llegará directamente al streaming, sino que primero tendrá funciones especiales en salas de cine seleccionadas durante el mes de febrero.

Netflix Parque Lezama

El estreno mundial en la plataforma está previsto para el 6 de marzo de 2026, cuando la película estará disponible de manera global. Producida por 100 Bares, la compañía fundada por Juan José Campanella, la película protagonizada por Luis Brandoni se inscribe dentro de una apuesta clara por el cine argentino de autor.