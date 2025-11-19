Nicolás Cabré reveló la última charla que tuvo con Rufina antes de que viajara a Turquía: “Tenemos que agradecer”

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Nicolás Cabré reveló cuál fue la conversación que tuvo con su hija Rufina antes de que ella viajara a Turquía. Habló con una honestidad casi pedagógica, sobre el vínculo que construyó con la nena y la importancia de acompañarla en cada decisión. “Aceptar su decisión es lo único que a mí me importa”, dijo, recordando el instante en el que entendió que su rol como padre no es dirigirla, sino sostenerla. Y agregó una frase que se volvió el corazón de toda la charla: “Tenemos que agradecer la posibilidad de darle opciones”.

El artista contó que ese aprendizaje no fue inmediato. Aseguró que necesitó tiempo, distancia y una de sus clásicas salidas a correr para entender la dimensión de todo lo que estaba pasando. En ese movimiento silencioso apareció una imagen de su mamá, una enseñanza que volvió sin aviso. “Descubrí que lo único que no tenía que ser en la vida de Rufina era una piedra”, confesó, convencido de que el peor error sería convertirse en un obstáculo emocional. Su misión, aclaró, es acompañar, salga bien, salga mal, guste más o guste menos.

Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y la charla antes de que Rufina se fuera a Turquía

Nicolás Cabré explicó que jamás se permitió ser un freno en los proyectos de su hija. Repitió varias veces que “nunca voy a ser un palo en la rueda”, porque aprendió que la libertad también educa. Dijo que su responsabilidad es ofrecer alternativas, mostrar caminos y luego respetar la decisión final de Rufina, incluso cuando implique desafíos. Y aseguró que ese pacto interno cambió su manera de entender la paternidad.

Cuando Héctor Maugeri le preguntó cómo estaba transitando Rufina esta etapa, Cabré respondió con ternura y admiración. Dijo que, aunque el comienzo fue exigente, ella lo llevaba con valentía. “Es una aventura importante para una nena de 12 años”, comentó, destacando el desafío de adaptarse a otro colegio, otra cultura y un entorno donde conviven identidades diversas. Incluso, le sorprendió la madurez con la que enfrentaba cada paso.

Nicolás Cabré en +CARAS

Nicolás Cabré: “La extraño muchísimo, pero ella tiene que verme feliz”

En el tramo más emotivo de la charla, Nicolás Cabré reconoció lo que muchos padres sentirían ante una distancia así. “La extraño muchísimo”, dijo sin disimular la nostalgia que le provoca el presente. Aun así, remarcó que el bienestar emocional de su hija está por encima de cualquier malestar propio. Por eso, se impuso una regla personal: nunca mostrar tristeza frente a ella.

Explicó que Rufina necesita verlo entero, estable, enamorado y en paz. “No puedo tomar el camino de decir: ‘papá está deprimido’”, afirmó, subrayando que su alegría también es una forma de cuidarla. “Ella se tiene que dar vuelta y verme feliz”, insistió, porque esa imagen le da seguridad y calma. Y cerró con una certeza que lo guía: hoy Rufina está en Turquía, pero mañana, como todo en la vida, puede volver a estar cerca.