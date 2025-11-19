Nicolás Cabré, se sinceró sobre su pasado: “Cuando decían que era un monstruo, yo sabía quién era”

En un mano a mano con Héctor Maugeri para +CARAS, Nicolás Cabré volvió sobre una etapa de su vida y recordó cómo, durante años, se instaló una imagen de él que no tenía mucho que ver con quién era puertas adentro. Contó que la opinión pública lo dibujó como alguien duro y distante, algo que él nunca sintió propio. Con una sinceridad absoluta, admitió que hubo momentos en los que se decía de él bastante más de lo que realmente pasaba. “Cuando decían que yo era un monstruo, yo siempre supe quién soy”, dijo.

El artista habló de los extremos que tiene la fama, donde un día te ponen en un pedestal y al otro te destrozan sin filtro. Explicó que jamás se sintió representado por ninguno de esos lugares, porque vienen de gente que no lo conoce de verdad. “El que me dice que soy un genio no me conoce, y el que me dice que soy el peor tampoco”, repitió. Para él, lo que vale es lo que piensa la gente que tiene cerca.

Nicolas Cabré en +CARAS

Nicolás Cabré y la construcción del “monstruo” mediático

Al meterse más en ese período, Nicolás Cabré recordó cómo se instaló la idea de que era antipático o difícil de tratar. Reconoció que ser reservado a veces jugó en su contra, porque dejaba espacio para que cada uno inventara la versión que quisiera. “Mi familia sabe quién soy, y lo que digan los demás es un tema de los demás”, dijo, sin dramatizar. También contó que nunca dejó que el qué dirán manejara su día a día. Recordó que ciertos silencios o gestos suyos se agrandaron tanto en los medios que terminaron siendo etiquetas duras de sacar. Sin embargo, eligió no pelear con esa imagen y siguió adelante con lo suyo.

“Sabía que no era el monstruo que decían; tampoco soy un angelito. Soy una persona normal”, señaló. Así resumió la brecha que siempre sintió entre el personaje que mostraban y el tipo que realmente era. Aceptó que los comentarios con mala leche pueden molestar, aunque sea un rato. Pero aprendió a soltar y no quedarse enganchado en eso. Desde que abrió Instagram, descubrió un cariño que no esperaba y que, según él, jamás había visto tan de cerca. Hoy todavía se sorprende cuando una foto o un mensaje suyo despierta tanta buena onda.

Nicolás Cabré, la paternidad, la calma y una nueva etapa

En otro momento de la charla con +CARAS, Nicolás Cabré mostró que su parte más sensible aparece cuando habla de su hija Rufina. Siempre reconoció la entrega de la China Suárez como mamá y se mantuvo lejos de cualquier polémica: “Sé que por Rufi da la vida… y confío en eso”. Y cuando le mencionaron a Mauro Icardi, también fue claro: “Es la elección de la madre de mi hija, y yo confío en ella”.

Nicolás Cabré

Nicolás Cabré contó que, en distintos momentos, pensó en dejar de actuar o cambiar el rumbo. No fue por cansancio, sino porque entendió que la vida va cambiando y que él también necesitaba hacerlo. Incluso se tomó un tiempo para frenar y priorizar su tranquilidad. Hoy transita una etapa donde elige más calma y menos exposición. También habló de cómo las redes transformaron la manera en que se relaciona con el público. El actor encontró un ida y vuelta mucho más directo y afectuoso que el que tenía años atrás.

Aunque sabe que siempre va a haber alguna crítica pesada, ya no le da el mismo peso. Su manera de vivir hoy es agradecer, avanzar y no quedarse pegado a lo que opinen los demás. En esta versión más madura y relajada de sí mismo, el actor parece haber encontrado el balance que buscó durante mucho tiempo. Acepta su historia sin broncas y elige contarse desde un lugar auténtico.