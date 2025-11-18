La confesión inesperada de Daniel Vila sobre la diferencia de edad con Pamela David: “Ella me rejuveneció”

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Daniel Vila abrió el corazón y habló sin vueltas de un tema que suele despertar curiosidad: la diferencia de edad con Pamela David. Con la serenidad de quien ya recorrió un largo camino personal y afectivo, reconoció que al comienzo fue él quien dudó, quien temió y quien cargó con prejuicios propios. Pero también confesó que el vínculo lo transformó de una manera que no esperaba. “Ella me rejuveneció”, aseguró, dejando al descubierto una verdad emocional que rara vez comparte.

Daniel Vila en +CARAS

Daniel Vila y los principios que se cayeron con el amor

Cuando Héctor Maugeri le preguntó por el tema, Daniel Vila no esquivó la respuesta. “Le llevo 25 años. Sí, por supuesto lo hablamos”, recordó, subrayando que la conversación existió desde el primer día. Explicó que la diferencia de edad fue un conflicto más interno que externo: “Era más problema para mí que para ella”, admitió con honestidad.

Y luego soltó la confesión que define su mirada actual: “Creo que me rejuveneció”. Para el empresario, la energía de la conductora, su vitalidad y su manera de ver la vida terminaron derribando todos los miedos iniciales. Lo que pudo haber sido un obstáculo, se convirtió en impulso. Y esa renovación emocional marcó una nueva etapa en su vida.

Daniel Vila también reveló que, al comenzar la relación, él traía una lista de reglas personales que consideraba inamovibles. “Cuando empezamos le dije: ‘Hay dos cosas que no quiero’”, recordó. La primera era clara: no quería tener más hijos, porque ya tenía cinco y sentía que había cumplido esa etapa. La segunda era igual de marcada: “No quiero ningún perro en casa”, confesó entre risas, reconociendo que nunca fue amigo de los animales.

Daniel Vila

Pero el amor, y la realidad, le demostraron que esas convicciones no iban a resistir. Con el tiempo, comprendió que Felipe, el hijo mayor de Pamela, podía quedar en la experiencia de hijo único. “No estaba bueno privarla a Pamela, siendo tan joven, de volver a ser mamá”, reflexionó en +CARAS. Y entonces tomó una decisión que cambió su historia.

Daniel Vila y la llegada mágica de Lola

Un día hablaron seriamente del tema y él mismo propuso dar el paso. “Cambié de opinión. Vamos a tener un hijo”, le dijo, abriendo una puerta que pensó que ya estaba cerrada. Lo sorprendente fue lo que vino después: “Tomamos la decisión y, a los 15 o 30 días, estaba embarazada de Lola”, contó, aún maravillado por la rapidez del destino.

Y así como llegó Lola, también llegó Tinto, el perro que hoy forma parte inseparable de la familia. “Todos mis principios se fueron al tacho con Pamela”, reconoció con humor y ternura. Aquellas reglas rígidas, que él pensaba inquebrantables, se disolvieron frente a un amor que terminó reconfigurándolo por completo.