Pampita y Sofía Zámolo dieron cátedra de styling al lucir el mismo vestido slip dress: duelo de estilo

La moda permite a cada celebridad encontrar su propio estilo y dejarlo en claro con prendas que varían desde la originalidad moderna hasta la sensualidad e imitación histórica. Es así como las famosas más conocedoras de las tendencias y la búsqueda personal no dudan en imponer sus diferencias, incluso en duelos de looks y estilos al lucir el mismo atuendo.

Pampita y Sofía Zámolo son de las modelos más importantes de la industria argentina, al ser de las más observadas por los expertos por imponer los looks más indicados en todos los eventos que participan. Si bien cada una mantiene un amor por la elegancia, ellas saben diferenciar sus estilos con pequeños detalles, marcados también por el contexto que las rodea. Es por eso que, en las últimas horas, dieron cátedra de styling, en un inesperado duelo de looks, al lucir el mismo vestido slip dress, que promete sensualidad y comodidad con el color nude atrevido.

Pampita, Sofía Zámolo

El slip dress nude: la tendencia para todas las ocasiones

1. Pampita, lista para lucir sensual en el invierno

En los últimos días, Pampita participó de uno de sus eventos favoritos: el Fashion Sunset Show, una fiesta donde la moda se roba la atención y los expertos encuentras las tendencias entre las celebridades. Es por eso que, para esta ocasión, buscó una prenda que le brindara comodidad y sensualidad. Fue así que llegó al slip dress, con parte superior de corset y del color nude rosado tendencia en la temporada. Sin embargo, y debido al frío de la noche, ella marcó su estilo más moderno con una chaqueta de gamuza mocha mousse, dando una vuelta de tuerca al vestido.

El slip dress nude de Pampita

2. Sofía Zámolo y un paseo por Miami

Sofía Zámolo disfrutó de unos días en Miami con sus amigas, rodeada de playas paradisíacas y noches divertidas en la ciudad estadounidense. Entre las postales que compartió, llamó la atención una en la que lucía el mismo slip dress que Pampita en su Fashion Sunset. El vestido, de un tono nude rosado, se caracterizaba por utilizar un tejido elastizado y un corset de breteles finos, marcando la delicadeza y feminidad. Sin embargo, por el contrario a su compañera, decidió no ir por el abrigo, demostrando la figura que realzaba la prenda.

El slip dress nude de Sofía Zámolo

De esta manera, Pampita y Sofía Zámolo hicieron un duelo de estilos, con el mismo vestido slip dress, que encuentra una fusión entre sensualidad y comodidad. En diferentes climas y salidas, ambas modelos demostraron que la prenda es la perfecta para diversas ocasiones, y que los colores nude y terrenales son los que se encuentran entre las tendencias. Los expertos fashionistas y sus seguidores no tardaron en notarlo, y halagar a ambas mujeres por sus elecciones y capacidades en la moda.

A.E