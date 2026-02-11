Pablo Alarcón reveló su dramático presente: "No tengo un mango, nos hicieron bolsa"

Pablo Alarcón, uno de los actores más queridos del teatro argentino, decidió hablar sobre el momento que atraviesa y dejó al descubierto una realidad un tanto incómoda. En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, el intérprete se mostró sincero y sin vueltas. “Me atrevo a extender la mano y decir: ‘Mirá, te pido ayuda para vivir’”, contó. Cuando la periodista le preguntó si lo hacía “con la gorra”, respondió con total naturalidad: “Con la gorra. Lo hago yo”.

Con 78 años, el actor explicó que pensaba transitar estos años con mayor tranquilidad. “A esta edad tendría que estar mirando televisión o jugando al ajedrez. Y tengo que seguir laburando”, afirmó. De esa manera, dejó en claro que continúa trabajando por una cuestión económica. También señaló que mantenerse en actividad es, en su caso, una posibilidad concreta. Según detalló, varios de sus colegas no cuentan con esa misma posibilidad.

Pablo Alarcón y la necesidad de salir a trabajar

Fue entonces cuando Pablo Alarcón lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “No tengo un mango, nos hicieron bolsa, destruyeron el país”. Aun así, aclaró que dentro del contexto actual se considera en una posición relativamente estable. “Menos mal que lo puedo hacer. Tengo amigos que no pueden”, sostuvo. Además, enumeró algunos aspectos que hoy le brindan respaldo: tiene casa, auto y sus hijas ya desarrollaron sus propias carreras profesionales. Ese panorama personal convive con la preocupación por la situación económica general.

Pablo Alarcón: “No tengo un mango, nos hicieron bolsa, destruyeron el país”

No es la primera vez que se refiere públicamente a estas dificultades. En septiembre de 2024, durante una visita a +CARAS, ya había compartido un testimonio similar. En aquella oportunidad recordó que, pese a su extensa trayectoria, atravesó un período en el que “no podía pagar el gas”. Frente a ese escenario, decidió llevar el teatro a plazas de Buenos Aires y realizar funciones a la gorra para cubrir gastos básicos. La experiencia marcó una etapa particular dentro de su carrera reciente.

Pablo Alarcón, vocación y actualidad laboral

Su presente también estuvo atravesado por un tema de salud relevante. Tras ser sometido a una cirugía a corazón abierto, continuó la recuperación desde su casa mientras avanzaba con nuevos proyectos laborales. Entre ellos, la obra Pan y circo, poco pan y mucho circo, un espectáculo vinculado a la coyuntura política y social. “Estoy armando algo que tiene que ver con la realidad de nosotros, los ciudadanos”, había adelantado tiempo atrás. La preparación de este trabajo forma parte de su actividad actual.

Otro de los puntos que Pablo Alarcón mencionó fue el alcance de su jubilación. “Tengo la mínima. No me alcanza ni para los remedios que tengo que tomar”, aseguró con firmeza. Además, remarcó que no se trata de una situación individual. “No me da vergüenza decirlo. No soy el único, estamos pasando un momento muy ajustado”, expresó.